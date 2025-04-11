На Тайване нашли челюсть денисовского человека
Ранее его останки находили на Алтае и Тибетском плато
11 апреля 2025, 15:30, ИА Амител
Найденная у побережья на Тайване челюсть принадлежит денисовскому человеку, сообщается в журнале Science. На статью обратило внимание RTVI.
Находку сделали рыбаки в 2015 году. Со дна моря они подняли сеть, в которую попали кости древних животных и правая половина нижней челюсти неизвестного гоминида. После этого неизвестный рыбак продал ее в местный антикварный магазин, а его владелец отнес находку в Тайваньский национальный музей естественных наук, где уже оценили ее значимость.
Долгое время ученые не могли точно определить, к какому виду относится кость. Но спустя десять лет исследований с помощью палеопротеомного анализа они доказали, что это – челюсть денисовца мужского пола.
Тем самым специалисты заключили, что находка подтверждает выводы о том, денисовский человек были широко распространен по восточной Азии.
Впервые денисовец был идентифицирован в 2010 году на основе фаланги пальца девочки, найденного в Денисовой пещере в Алтайском крае в 2008-м.
До 2019 года Денисова пещера была единственным местом, где находили останки денисовцев. Но затем к ним отнесли челюсть, обнаруженную в 1980 году на Тибетском плато. Теперь к списку присоединился и Тайвань.
15:47:34 11-04-2025
Нашли? Верните!
16:47:53 11-04-2025
А тюбик из под крема КОРЕГА не нашли рядом?
16:59:24 11-04-2025
Ироды.верните деду челюсть!
19:44:31 11-04-2025
Денис не Максим. Про не скажут ....... с ним.
21:54:00 11-04-2025
Ну всё. Надо Тайвань к Алтаю присоединять. Это НАШИ земли. Их НАШИ люди освоили.
22:38:47 11-04-2025
Тайвань наш!!!))))) Значит надо присоединить Тайвань раньше Китая)
22:48:55 11-04-2025
Странно что она сохранилась. В море столько живности.
Даже кости погибших китов за несколько лет полностью перерабатываются биотой.
Разве что размыло где-то глубокие отложения? Умер Денис на суше, а потом поверхность тектонически опустилась и/или уровень океана поднялся (если километр льдов было в Сибири на суше).
14:47:05 12-04-2025
Похоже Дениска неудачно съездил на Тайвань на отдых.