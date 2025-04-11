На Тайване нашли челюсть денисовского человека

Ранее его останки находили на Алтае и Тибетском плато

11 апреля 2025, 15:30, ИА Амител

Первобытный человек / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Найденная у побережья на Тайване челюсть принадлежит денисовскому человеку, сообщается в журнале Science. На статью обратило внимание RTVI.

Находку сделали рыбаки в 2015 году. Со дна моря они подняли сеть, в которую попали кости древних животных и правая половина нижней челюсти неизвестного гоминида. После этого неизвестный рыбак продал ее в местный антикварный магазин, а его владелец отнес находку в Тайваньский национальный музей естественных наук, где уже оценили ее значимость.

Долгое время ученые не могли точно определить, к какому виду относится кость. Но спустя десять лет исследований с помощью палеопротеомного анализа они доказали, что это – челюсть денисовца мужского пола.

Тем самым специалисты заключили, что находка подтверждает выводы о том, денисовский человек были широко распространен по восточной Азии.

Впервые денисовец был идентифицирован в 2010 году на основе фаланги пальца девочки, найденного в Денисовой пещере в Алтайском крае в 2008-м.

До 2019 года Денисова пещера была единственным местом, где находили останки денисовцев. Но затем к ним отнесли челюсть, обнаруженную в 1980 году на Тибетском плато. Теперь к списку присоединился и Тайвань.