В США "воскресили" вымерших 12 тысяч лет назад ужасных волков

Волчата получили клички Ромул, Рем и Кхалиси

08 апреля 2025, 10:42, ИА Амител

Кадр из видео: Colossal Biosciences

Американская компания Colossal Biosciences создала трех волчат вида ужасных волков, вымершего более 12 тысяч лет назад, пишет Bloomberg. Двух самцов назвали Ромулом и Ремом в честь основателей Рима, а самку – Кхалиси, как главную героиню сериала "Игра престолов", где упоминаются эти животные.

Для поиска нужной совокупности генов ученые изучали древние останки из музеев по всей стране. Работу осложняло то, что ужасные волки не обитали в холодном климате, из-за чего ДНК сохранилась не так хорошо. Тем не менее ученые нашли череп возрастом 72 тысячи лет и зуб возрастом 13 тысяч лет.

В ходе воссоздания вида сотрудники Colossal Biosciences внесли около 20 изменений в геном серого волка, такие как крупный размер и белая шерсть. Полученные клетки внедрили в яйцеклетки домашних собак, а суррогатами послужили помеси крупных гончих.

Ромул, Рем и Кхалиси живут на секретной территории. Их кормят говядиной, олениной, кониной и специальным кормом. Сейчас масса щенков примерно на 20–25% больше массы серых волков того же возраста. А когда они вырастут, то будут весить около 63,5 кг, утверждают ученые.

Ранее ученые нашли на Алтае следы мощного паводка, произошедшего 50 тысяч лет назад в результате прорыва Телецкого озера. В одном из слоев исследователи обнаружили фрагмент ребра мамонта возрастом свыше 51,5 тысячи лет и большую берцовую кость бизона примерно того же периода.