На Телецком озере отметили водный праздник и запустили зрелищный салют

Также мероприятие сопровождалось шествием кораблей

29 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко / Алтайский заповедник

27 июля на Телецком озере прошел водный праздник, посвященный Дню Военно-Морского Флота, Году семьи и семьям участников СВО.

Мероприятие проходило в 22-й раз и сопровождалось зрелищным фейерверком и шествием Телецкой флотилии, которую возглавил теплоход "Пионер Алтая", сообщили в Алтайском заповеднике.

Праздник при этом был благотворительным, и собранные с него деньги направят на помощь бойцам спецоперации.