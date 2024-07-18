В Барнауле прогремит салют на День города. Это будет первый фейерверк за год

Профинансируют проведение салюта из внебюджетных средств, его продолжительность неизвестна

18 июля 2024, 15:52, ИА Амител

Салют на День города Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Власти Барнаула приняли решение о проведении в День города праздничных фейерверков, сообщает мэрия.

"Салюты пройдут на праздничных площадках в районах города, а также на площади Сахарова", – говорится в сообщении.

Как отметил зампред Барнаульской гордумы Андрей Солодилов, с инициативой профинансировать проведение салюта из внебюджетных средств выступили барнаульские предприниматели.

Сколько в итоге продлится салют – неизвестно. Однако ранее, когда за шоу платили из бюджета, фейерверк на День города должен был продлиться не менее семи минут: такой лот появлялся на госзакупках в апреле 2024 года. В документах говорилось, что салют должен быть "композиционным, динамичным и развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов)".

Напомним, салют на День города станет первым в Барнауле за целый год – с предыдущего Дня города. Все салюты на другие праздники в течение года планировались, но отменялись.

Глава краевой столицы Вячеслав Франк отметил, что День города – один из самых значимых праздников для барнаульцев. Пройдет он в субботу, 31 августа.