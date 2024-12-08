ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Барнауле
В соцсетях заявляли, что пострадал ребенок, но в ГАИ опровергли эту информацию
08 декабря 2024, 12:33, ИА Амител
ДТП на площади Баварина / Фото: "В курсе 22"
ДТП с участием автобуса произошло на площади Баварина в Барнауле вечером в субботу, 7 декабря. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Авария случилась в 18:15. Столкнулись автобус Scania под управлением 66-летнего мужчины и Toyota Yaris, за рулем которой была 32-летняя женщина. Первоначально в соцсетях сообщили, что в ДТП пострадал ребенок, однако в ГАИ опровергают эти заявления – в результате столкновения травм никто не получил.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Обстоятельства выясняются.
14:36:45 08-12-2024
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22:38:08 09-12-2024
Гость (14:36:45 08-12-2024) И днём 7-го на этом же месте авария была джип и кроссовер ст... Хватает неровностей, за не предоставление преимущества при движении со второстепенной лишать прав наравне с находящимися в состоянии опьянения, эти люди в трезвом состоянии опасны