Собралась огромная пробка. На трассе Барнаул — Новосибирск перевернулась фура

Водитель остался жив, сообщают очевидцы. Они предполагают, что он уснул

19 июля 2023, 00:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

На трассе Барнаул – Новосибирск перед ЗАТО "Сибирский" перевернулась фура. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", водитель остался жив.

Сейчас движение по трассе заблокировано. В сторону Новосибирска на дороге образовалась огромная пробка. Свидетели предполагают, что водитель мог уснуть.