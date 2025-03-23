На трассе в Калманском районе возобновили движение транспорта

Проезд был закрыт из-за паводка

23 марта 2025, 12:33, ИА Амител

Автомобили на трассе / Фото: amic.ru

В Калманском районе восстановили движение на 15-м километре трассы Калманка – Жданово – Новобарнаулка. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

"Из-за снижения уровня воды в реке Малая Калманка восстановлено движение на автодороге Н-1602 Калманка – Жданово – Новобарнаулка (с 15 км по 15 км + 100 м)", – говорится в сообщении.

Напомним, проезд перекрывали для всех видов транспорта из-за повышения уровня воды в реке Малая Калманка, в результате которого образовался перелив. Тогда на участке дороги установили необходимые дорожные знаки.