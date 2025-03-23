На Алтае из-за паводка закрыли дорогу краевого значения

В реке Малая Калманка повысился уровень воды

23 марта 2025, 11:05, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Калманском районе закрыли проезд для всех видов транспорта на 15-м километре трассы Калманка – Жданово – Новобарнаулка. Об этом сообщает Минтранс Алтайского края.

"В реке Малая Калманка произошло повышение уровня воды, в результате чего образовался перелив", – сказано в сообщении.

На участке уже установили необходимые дорожные знаки, отметили в министерстве.

Ранее трассу Барнаул – Бийск перекрывали из-за неисправности спецтранспорта. По данным МЧС, при движении по трассе в районе Баюновских Ключей у машины произошла поломка, из-за чего загорелась ходовая.