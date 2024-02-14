На трех трассах в Алтайском крае сняли ограничение на проезд

На двух из них проезд разрешен только для легковых авто

14 февраля 2024, 23:58, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com

На трех трассах в Алтайском крае сняли ограничения на проезд, введенные из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.

Речь идет о следующих автодорогах:

К-26 А-322 – Горняк – Староалейское, на участке дороги от Веселоярска до Горняка для всех видов транспорта;

А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, с 17 км по 180 км для легкового транспорта;

К-02 Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью, на участке дороги от Шелаболихи до Камня-на-Оби для легкового транспорта.

Таким образом, в Алтайском крае полностью закрыты следующие трассы:

К-85 от села Алексеевка до села Солонешное;

К-03 от Рубцовска до Змеиногорска;

Р-256 от поселка Нового до Бийска;

К-26 от Рубцовска до села Староалейского;

К-18 от села Усть-Калманка до села Чарышского;

А-322 от Барнаула до Рубцовска;

К-09 от Поспелихи до Третьяково / границы РФ;

К-21 от Рубцовска до Угловского;

К-19 от Краснощеково до поселка Курья;

К-11 Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай.

Кроме того, по А-322 (от Алейска до Рубцовска) и К-05 (от села Ельцовка до границы с Кемеровской областью) открыто движение для легкового транспорта.