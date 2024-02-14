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На трех трассах в Алтайском крае сняли ограничение на проезд

На двух из них проезд разрешен только для легковых авто

14 февраля 2024, 23:58, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com
Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com

На трех трассах в Алтайском крае сняли ограничения на проезд, введенные из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.

Речь идет о следующих автодорогах:

  • К-26 А-322 – Горняк – Староалейское, на участке дороги от Веселоярска до Горняка для всех видов транспорта;
  • А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, с 17 км по 180 км для легкового транспорта;
  • К-02 Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью, на участке дороги от Шелаболихи до Камня-на-Оби для легкового транспорта.

Таким образом, в Алтайском крае полностью закрыты следующие трассы:

  • К-85 от села Алексеевка до села Солонешное;
  • К-03 от Рубцовска до Змеиногорска;
  • Р-256 от поселка Нового до Бийска; 
  • К-26 от Рубцовска до села Староалейского;
  • К-18 от села Усть-Калманка до села Чарышского;
  • А-322 от Барнаула до Рубцовска;
  • К-09 от Поспелихи до Третьяково / границы РФ;
  • К-21 от Рубцовска до Угловского;
  • К-19 от Краснощеково до поселка Курья;
  • К-11 Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай.

Кроме того, по А-322 (от Алейска до Рубцовска) и К-05 (от села Ельцовка до границы с Кемеровской областью) открыто движение для легкового транспорта.

Алтайский край Транспорт

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