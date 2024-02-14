На трех трассах в Алтайском крае сняли ограничение на проезд
На двух из них проезд разрешен только для легковых авто
14 февраля 2024, 23:58, ИА Амител
Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com
На трех трассах в Алтайском крае сняли ограничения на проезд, введенные из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.
Речь идет о следующих автодорогах:
- К-26 А-322 – Горняк – Староалейское, на участке дороги от Веселоярска до Горняка для всех видов транспорта;
- А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, с 17 км по 180 км для легкового транспорта;
- К-02 Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью, на участке дороги от Шелаболихи до Камня-на-Оби для легкового транспорта.
Таким образом, в Алтайском крае полностью закрыты следующие трассы:
- К-85 от села Алексеевка до села Солонешное;
- К-03 от Рубцовска до Змеиногорска;
- Р-256 от поселка Нового до Бийска;
- К-26 от Рубцовска до села Староалейского;
- К-18 от села Усть-Калманка до села Чарышского;
- А-322 от Барнаула до Рубцовска;
- К-09 от Поспелихи до Третьяково / границы РФ;
- К-21 от Рубцовска до Угловского;
- К-19 от Краснощеково до поселка Курья;
- К-11 Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай.
Кроме того, по А-322 (от Алейска до Рубцовска) и К-05 (от села Ельцовка до границы с Кемеровской областью) открыто движение для легкового транспорта.
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