Еще одну трассу перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Всего в регионе движение ограничено по 13 трассам

14 февраля 2024, 23:34, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com

С 23:00 в Алтайском крае перекрыли еще одну трассу для всех видов транспортных средств. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, проезд запрещен по К-11 Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай на всем протяжении дороги.

Ранее ГУ МЧС России сообщало, что в Алтайском крае закрыты 12 трасс. По двум из них, А-322 (от Алейска до Рубцовска) и К-05 (от села Ельцовка до границы с Кемеровской областью), проезд разрешен лишь для легковых авто.

Полностью закрыты следующие трассы:

К-85 от села Алексеевка до села Солонешное;

К-03 от Рубцовска до Змеиногорска;

Р-256 от поселка Нового до Бийска;

К-26 от Рубцовска до села Староалейского;

К-18 от села Усть-Калманка до села Чарышского;

А-322 от Барнаула до Рубцовска;

А-321 от Барнаула до Мамонтово;

К-09 от Поспелихи до Третьяково / границы РФ;

К-21 от Рубцовска до Угловского;

К-19 от Краснощеково до поселка Курья.

Ранее в ГИБДД Алтайского края призвали водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за метели, а в МЧС региона попросили не выезжать за пределы населенных пунктов, пока погода не нормализуется.