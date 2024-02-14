Еще одну трассу перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды
Всего в регионе движение ограничено по 13 трассам
14 февраля 2024, 23:34, ИА Амител
С 23:00 в Алтайском крае перекрыли еще одну трассу для всех видов транспортных средств. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, проезд запрещен по К-11 Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай на всем протяжении дороги.
Ранее ГУ МЧС России сообщало, что в Алтайском крае закрыты 12 трасс. По двум из них, А-322 (от Алейска до Рубцовска) и К-05 (от села Ельцовка до границы с Кемеровской областью), проезд разрешен лишь для легковых авто.
Полностью закрыты следующие трассы:
- К-85 от села Алексеевка до села Солонешное;
- К-03 от Рубцовска до Змеиногорска;
- Р-256 от поселка Нового до Бийска;
- К-26 от Рубцовска до села Староалейского;
- К-18 от села Усть-Калманка до села Чарышского;
- А-322 от Барнаула до Рубцовска;
- А-321 от Барнаула до Мамонтово;
- К-09 от Поспелихи до Третьяково / границы РФ;
- К-21 от Рубцовска до Угловского;
- К-19 от Краснощеково до поселка Курья.
Ранее в ГИБДД Алтайского края призвали водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за метели, а в МЧС региона попросили не выезжать за пределы населенных пунктов, пока погода не нормализуется.
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