На трех улицах Барнаула на неделю отключат освещение
Водителей просят быть внимательными в районе пешеходных переходов
20 июня 2024, 09:45, ИА Амител
Уличные фонари / Фото: unsplash.com
В Барнауле с 20 по 26 июня на трех участках дорог отключат свет в связи с заменой опор наружного освещения, сообщают в мэрии.
Отключение затронет:
- нечетную сторону улицы Антона Петрова, от Ленинградской до Малахова;
- улицу Островского, от Антона Петрова до Новгородской;
- улицу Новгородскую, от Малахова до дома № 34 на Новгородской.
Водителей просят учитывать это обстоятельство, соблюдать требования дорожных знаков и проявлять осторожность у пешеходных переходов.
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