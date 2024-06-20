На трех улицах Барнаула на неделю отключат освещение

Водителей просят быть внимательными в районе пешеходных переходов

20 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Уличные фонари / Фото: unsplash.com

В Барнауле с 20 по 26 июня на трех участках дорог отключат свет в связи с заменой опор наружного освещения, сообщают в мэрии.

Отключение затронет:

нечетную сторону улицы Антона Петрова, от Ленинградской до Малахова;

улицу Островского, от Антона Петрова до Новгородской;

улицу Новгородскую, от Малахова до дома № 34 на Новгородской.

Водителей просят учитывать это обстоятельство, соблюдать требования дорожных знаков и проявлять осторожность у пешеходных переходов.