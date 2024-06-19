В Барнауле перекрыли участок Павловского тракта. Как будет ходить транспорт?

Работы необходимо провести ради инвестиционного проекта компании "Меланжист Алтая"

19 июня 2024, 12:20, ИА Амител

Ремонт сетей на Павловском тракте / Фото: мэрия Барнаула

С 16 июня в Барнауле ввели ограничение движения в связи с проведением на участке Павловского тракта (от ул. Сельскохозяйственной до ул. Новороссийской) работ по реконструкции сетей водоснабжения. Проект необходим предприятию "Меланжист Алтая", которое планирует вложить в модернизацию производства миллиарды рублей. Рассказываем, зачем перекрыли часть дороги и как будет ходить общественный транспорт.

Какие участки Павловского тракта перекроют на время работ?

Реконструкция сетей водоснабжения пройдет на трех участках – работы будут вестись одновременно, но самым технологически сложным станет перекресток Павловского тракта и улицы Новороссийской.

С 16 июня уже начало действовать ограничение движения транспорта на Павловском тракте в районе здания МФЦ на участке правой полосы (полосы уширения. – Прим. ред.) при повороте на улицу Сельскохозяйственную. Ограничение на этом участке сохранится до 5 августа.

С 28 июля по 28 августа планируется ограничить движение по одной правой полосе Павловского тракта (при движении из центра города. – Прим. ред.) на его пересечении с улицей Новороссийской. Для минимизации заторовых ситуаций и улучшения трафика дорожного движения разработаны схемы реверсивного движения по этому участку. В соответствии с ними планируется регулировать поток движения по двум полосам в одном направлении, по одной – в противоположном.

До начала ремонтных работ представители подрядчика (ООО "СоюзДонСтрой", ООО "Транссвет") совместно с Госавтоинспекцией провели выездные совещания, обсудив на месте меры, чтобы не допустить пробок в данной части города. В частности, в период действия ограничений на участке Павловского тракта будут дежурить экипажи ДПС. Кроме того, особое внимание будет уделено освещению участка проезжей части в темное время суток.

Какая схема движения будет на время работ?

Реверсивное движение на участке Павловского тракта в районе улицы Новороссийской будет организовано периодами: с 16:00 до 22:00 одна полоса для движения в центр города, две полосы для движения из центра; с 22:00 до 16:00 две полосы для движения в центр, одна полоса для движения из центра в спальные районы.

За несколько дней до старта работ на участке реконструкции сетей побывал глава Барнаула Вячеслав Франк. Он сообщил, что необходимо максимально обеспечить безопасность пешеходов и владельцев автотранспорта. Глава города распорядился принять для этого все необходимые меры, чтобы барнаульцы не почувствовали неудобств во время ремонтных работ на сетях.

Как будет ходить общественный транспорт?

Автобусы, проходящие по Павловскому тракту, будут следовать по своим привычным маршрутам. Ремонтные работы и связанные с ними ограничения никак не затронут пассажиров общественного транспорта.

А что вообще за работы проходят на участке Павловского тракта?

Реконструкция сетей водоснабжения станет первым этапом реализации масштабного проекта для АО БМК "Меланжист Алтая", общая протяженность – 3,5 километра. Прокладка сети водопровода будет осуществляться методом горизонтально-направленного бурения, закрытым способом. Завершить первый этап проекта планируется уже в этом году.

В настоящее время, по словам начальника участка подрядной компании "СоюзДонСтрой" Андрея Черногрива, ведутся подготовительные работы, на данном участке идет процесс подготовки к установке бурового комплекса. Продлится он до 30 июля.

"Мы строим для Барнаула, для его жителей. Прекрасно понимаем, какие трудности доставляем, поэтому со своей стороны постараемся максимально уменьшить этот период дискомфорта", – приводит пресс-служба мэрии краевой столицы слова представителя "СоюзДонСтроя".

А вот на втором этапе строителям предстоит провести реконструкцию канализационного коллектора. Его общая протяженность – 1,8 километра. Этот этап наиболее капиталоемкий, его планируют завершить в октябре 2025 года.

Проект будет реализован за счет средств бюджетных кредитов и предусматривает комплекс мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Объем вложений составит более 2 миллиардов рублей.

Компания "Меланжист Алтая" ведет комплексную модернизацию, которая оценивается в сумму порядка 20 миллиардов рублей. По итогам ее реализации планируется увеличить производство готовых тканей более чем в три раза. Это крупнейший проект в обрабатывающей промышленности Алтайского края.

А зачем еще нужно проводить работы на сетях?

Реконструкция участков сетей позволит улучшить гидравлические показатели водопроводной сети, повысить давление, а также обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч горожан. Кроме того, сообщают в мэрии краевой столицы, после завершения работ появится возможность подключения новых потребителей Железнодорожного и Октябрьского районов города Барнаула. Наконец, реконструкция сетей водоотведения увеличит их пропускную способность и улучшит качество оказываемых коммунальных услуг жителям Октябрьского района города.