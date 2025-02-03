На ТВ всерьез восприняли шутку о вкладе СССР в разработку нейросети DeepSeek

Журналисты "России 1" поверили, что нейросеть основана на советском коде

03 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Нейросеть DeepSeek / Фото: Solen Feyissa / Unsplash

На телеканале "Россия 1" показали сюжет о том, что китайская нейросеть DeepSeek якобы была создана на основе советского кода 1985 года. Новость основана на шутке сатирического издания "Панорама". Об этом пишет Baza.

"Разработчики DeepSeek рассказали, что основой для нейросети стал программный код, который был разработан советскими программистами еще в 1985 году", – заявили журналисты.

Однако несколько дней назад "Панорама" опубликовала вымышленное интервью главы DeepSeek Лянь Вэньфэна, в котором он якобы рассказывал о советской "системе ОГАС академика Глушкова" и даже планировал учредить премию его имени.

Фейковая новость без указания источника быстро распространилась в российских Telegram-каналах и пабликах во "ВКонтакте" и лишь позже начала удаляться. К этому моменту информация уже дошла до федеральных СМИ, став частью новостного эфира.