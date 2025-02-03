На ТВ всерьез восприняли шутку о вкладе СССР в разработку нейросети DeepSeek
Журналисты "России 1" поверили, что нейросеть основана на советском коде
03 февраля 2025, 07:00, ИА Амител
На телеканале "Россия 1" показали сюжет о том, что китайская нейросеть DeepSeek якобы была создана на основе советского кода 1985 года. Новость основана на шутке сатирического издания "Панорама". Об этом пишет Baza.
"Разработчики DeepSeek рассказали, что основой для нейросети стал программный код, который был разработан советскими программистами еще в 1985 году", – заявили журналисты.
Однако несколько дней назад "Панорама" опубликовала вымышленное интервью главы DeepSeek Лянь Вэньфэна, в котором он якобы рассказывал о советской "системе ОГАС академика Глушкова" и даже планировал учредить премию его имени.
Фейковая новость без указания источника быстро распространилась в российских Telegram-каналах и пабликах во "ВКонтакте" и лишь позже начала удаляться. К этому моменту информация уже дошла до федеральных СМИ, став частью новостного эфира.
07:21:43 03-02-2025
очередное доказательство "уровня" нашего ТВ...
09:20:31 03-02-2025
В каждой шутке доля.. Проверено опытом и временем.
09:58:30 03-02-2025
вообще-то, это не шутка, а правда.
вы ещё про СОФЭ не читали? или ещё раньше, Лев Гутенмахер? так почитайте!
10:01:32 03-02-2025
вот он, уровень образования СССР )