Патриарх Кирилл призвал ограничить работу ИИ и сравнил его с Антихристом

Неизвестно, какую роль сыграет искусственный интеллект в приближении конца света, отметил патриарх

30 января 2025, 19:15, ИА Амител

Патриарх Кирилл /Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался за законодательный контроль в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и предостерег от его возможных угроз, пишет "Осторожно, новости".

Во время выступления в Госдуме глава РПЦ заявил, что технологии ИИ не являются нейтральными и могут использоваться для манипуляции.

"Они отнюдь не нейтральны, они воспроизводят и внедряют конкретную парадигму. Отечественный ИИ должен быть суверенным, как наше государство и культура", – отметил он.

Патриарх Кирилл указал, что общество стало все чаще сталкиваться с таким явлением, как сгенерированная реальность. Он считает, что способность к созданию дипфейков и подделке голосов уже создает угрозу обществу.

Кроме того, патриарх сравнил возможное развитие ИИ с библейскими пророчествами о конце света. По его мнению, в будущем искусственный интеллект может сыграть роль в приближении апокалипсиса.

"В священном писании сказано, что в конце цивилизации придет Антихрист. Мы должны помнить, что он не придет с неба. Неизвестно, какова будет роль ИИ в приближении к апокалипсису. Мы не должны проморгать очередную опасность, угрожающую цивилизации", – заявил патриарх.

При этом он упомянул ядерную энергию, которую начали использовать в мирных целях. По мнению патриарха, с искусственным интеллектом необходимо поступить так же.