Патриарх Кирилл призвал ограничить работу ИИ и сравнил его с Антихристом
Неизвестно, какую роль сыграет искусственный интеллект в приближении конца света, отметил патриарх
30 января 2025, 19:15, ИА Амител
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался за законодательный контроль в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и предостерег от его возможных угроз, пишет "Осторожно, новости".
Во время выступления в Госдуме глава РПЦ заявил, что технологии ИИ не являются нейтральными и могут использоваться для манипуляции.
"Они отнюдь не нейтральны, они воспроизводят и внедряют конкретную парадигму. Отечественный ИИ должен быть суверенным, как наше государство и культура", – отметил он.
Патриарх Кирилл указал, что общество стало все чаще сталкиваться с таким явлением, как сгенерированная реальность. Он считает, что способность к созданию дипфейков и подделке голосов уже создает угрозу обществу.
Кроме того, патриарх сравнил возможное развитие ИИ с библейскими пророчествами о конце света. По его мнению, в будущем искусственный интеллект может сыграть роль в приближении апокалипсиса.
"В священном писании сказано, что в конце цивилизации придет Антихрист. Мы должны помнить, что он не придет с неба. Неизвестно, какова будет роль ИИ в приближении к апокалипсису. Мы не должны проморгать очередную опасность, угрожающую цивилизации", – заявил патриарх.
При этом он упомянул ядерную энергию, которую начали использовать в мирных целях. По мнению патриарха, с искусственным интеллектом необходимо поступить так же.
19:31:45 30-01-2025
Они и про компьютеры тоже самое говорили, и про небесную твердь.
Мракобесы
19:35:29 30-01-2025
ИИ не продуцирует собственные мысли )
он оперирует данными, которые есть в сети и параметрами, заданными человеком.
РПЦ не тем занимается.
50 лет назад за обещание позвонить из леса в психушку бы отправили.
20:30:52 30-01-2025
В нейросети и кошки огурцы режут. И руины говорят.
20:59:10 30-01-2025
Гость (19:35:29 30-01-2025) ИИ не продуцирует собственные мысли )он оперирует данным... Гость, у тебя примитивное понимание ИИ. Более пятидесяти лет тому назад, мы звонили из леса под Академ городком по радиотелефону на городской телефон. ИИ, может развиться так, что у тебя не хватит фантази это осмыслить. Эта бестия, которая в отличие от Иисуса Христа, который бы никогда этого не сделал, сидит на почетном месте вместе с первыми лицами Кесаря, трубит, что отечественный ИИ должен быть суверенным, как наше государство и культура" Этого никогда не будет, ибо Бог не допустит, чтобы совершенный ИИ изгалялся над человеками. Отдельные элементы ИИ пока будут, но на этом все прекратится.
08:51:53 31-01-2025
Филипп Филиппыч (20:59:10 30-01-2025) Гость, у тебя примитивное понимание ИИ. Более пятидесяти ле... -----—------------------
Выздоравливайте
12:11:10 31-01-2025
Что это Кирилл забеспокоился? Ездит в броне, охрана, как у президента, денег куры не клюют.. Антихристы уже пришли и благополучно обворовывают народ..Странно.
13:50:48 31-01-2025
На фото кровать свою не может нормально заправить а про ИИ рассуждает))
17:02:36 31-01-2025
Церковь отделена от государства, или я что-то пропустила?