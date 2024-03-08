На Украине демобилизуют срочников

Они получат отсрочку от мобилизации на год

08 марта 2024, 12:00, ИА Амител

Солдаты маршируют / Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации срочников, сообщает ТАСС.

Как следует из документа, военнослужащих уволят в запас в апреле-мае 2024 года. Они также получат отсрочку от дальнейшей мобилизации на год.

Как отмечает агентство, последние полгода на Украине проходят митинги в поддержку демобилизации солдат срочной службы, призванных до введения в стране военного положения 24 февраля 2022 года. С того момента в стране призыв заменен на всеобщую мобилизацию.