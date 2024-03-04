Китай продолжит содействовать переговорам между Россией и Украиной

По словам Ли Хуэй, любой конфликт в конечном итоге должен решаться таким путем

04 марта 2024, 07:32, ИА Амител

Китайский флаг / Фото: unsplash.com

Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам в урегулировании украинского кризиса, а также быть посредником между Россией, Украиной и другими сторонами для достижения консенсуса. Об этом, как пишет ТАСС, заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве.

"Исторический опыт свидетельствует, что любой конфликт в конечном итоге должен решаться путем переговоров, а чем острее противоречия, тем больше потребность в усилиях по диалогу", – сказал Ли Хуэй.

В феврале на Украине провели опрос, в котором 72% респондентов выступили за переговоры между Киевом и Москвой. Отметим, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к диалогу, но украинские власти не хотят разрешать конфликт таким способом.