Китай продолжит содействовать переговорам между Россией и Украиной
По словам Ли Хуэй, любой конфликт в конечном итоге должен решаться таким путем
04 марта 2024, 07:32, ИА Амител
Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам в урегулировании украинского кризиса, а также быть посредником между Россией, Украиной и другими сторонами для достижения консенсуса. Об этом, как пишет ТАСС, заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве.
"Исторический опыт свидетельствует, что любой конфликт в конечном итоге должен решаться путем переговоров, а чем острее противоречия, тем больше потребность в усилиях по диалогу", – сказал Ли Хуэй.
В феврале на Украине провели опрос, в котором 72% респондентов выступили за переговоры между Киевом и Москвой. Отметим, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к диалогу, но украинские власти не хотят разрешать конфликт таким способом.
09:49:31 04-03-2024
Ну вот, скоро договорятся
10:05:23 04-03-2024
Чёт не сильно помогает этот "великий" друг Китай нашей стране в СВО ,а вспомните историю когда СССР воевал за Китай и сейчас не сомневаюсь ,что если что ,вмажется за Тайвань. Не понятна эта благосклонность нашего руководства.