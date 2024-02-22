На Украине назвали пропагандой заявления о сдававшихся в плен бойцах ВСУ в Авдеевке

По словам спикера украинской группировки войск, западные СМИ ссылаются на "несостоятельные" источники

22 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Войска во время марша / Фото: unsplash.com

Спикер группировки "Таврия" ВСУ Дмитрий Лиховой назвал фейковой информацию газеты The New York Times о числе украинских бойцов, которые попали в плен после отступления из Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Как сообщает "Лента.ру", он заявил, что западное издание занимается распространением "российской пропаганды".

Ранее издание сообщило, что от 850 до 1000 солдат попали в плен или числятся пропавшими без вести. Об этом NYT сообщили украинские военные, осведомленные об особенностях украинского отступления из Авдеевки.

Лиховой, комментируя эту информацию, признался, что публикация "неприятно удивила". Он напомнил, что Киев давал комментарий по поводу сложившейся ситуации, а источники, на которые ссылается издание, несостоятельными.

Напомним, что накануне министр обороны РФ генерaл армии Сергей Шойгу доложил президенту России Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.