На Украине признали необходимость переговоров с Россией

В Киеве осознают, что наступит момент, когда придется говорить с РФ, заявил Дмитрий Кулеба

17 июня 2024, 14:31, ИА Амител

Флаг России / Фото: unsplash.com

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал необходимость присутствия России за столом переговоров.

Во время конференции по Украине в Швейцарии он назвал очевидным то, что для урегулирования конфликта "нужны обе стороны".

"Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией", – цитирует его ТАСС.

Саммит по ситуации на Украине прошел 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.