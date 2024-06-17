На Украине признали необходимость переговоров с Россией
В Киеве осознают, что наступит момент, когда придется говорить с РФ, заявил Дмитрий Кулеба
17 июня 2024, 14:31, ИА Амител
Флаг России / Фото: unsplash.com
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал необходимость присутствия России за столом переговоров.
Во время конференции по Украине в Швейцарии он назвал очевидным то, что для урегулирования конфликта "нужны обе стороны".
"Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией", – цитирует его ТАСС.
Саммит по ситуации на Украине прошел 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.
15:29:40 17-06-2024
1.Отрицание
2.Гнев
3.Торг
4.Депрессия
5.Принятие
Сейчас уже где-то между 3 и 4.
09:16:45 18-06-2024
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