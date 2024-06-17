В Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине
Он может состояться уже осенью
17 июня 2024, 13:15, ИА Амител
Руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо рассказал, когда может пройти новый саммит по Украине.
"Не исключено, что следующая конференция по Украине состоится до президентских выборов в США в ноябре", – цитирует его РИА Новости.
Предыдущая встреча прошла 15-16 июня в Швейцарии. Выборы президента США тем временем состоятся 5 ноября.
14 июня президент Владимир Путин предложил свою формулу мира. Она предусматривает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против России и признание Крыма, Севастополя и новых регионов частью РФ.
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом. А позднее он сказал, что для начала переговоров с РФ она должна "уважать территориальную целостность" Украины.
Также отметил, что если Россия примет участие во втором саммите, то это будет означать ее готовность к миру.
13:54:10 17-06-2024
Затягивают время
09:23:18 18-06-2024
назвали возможные сроки проведения второго саммита --- а потом третьего, может даже четвертого. Если к этому времени ничего не изменится
09:30:34 18-06-2024
А по Палестине саммит не планируют. Наверное надеются, что Израиль их добьет