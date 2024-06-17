В Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине

Он может состояться уже осенью

17 июня 2024, 13:15, ИА Амител

Флаг Швейцарии / Фото: unsplash.com

Руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо рассказал, когда может пройти новый саммит по Украине.

"Не исключено, что следующая конференция по Украине состоится до президентских выборов в США в ноябре", – цитирует его РИА Новости.

Предыдущая встреча прошла 15-16 июня в Швейцарии. Выборы президента США тем временем состоятся 5 ноября.

14 июня президент Владимир Путин предложил свою формулу мира. Она предусматривает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против России и признание Крыма, Севастополя и новых регионов частью РФ.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом. А позднее он сказал, что для начала переговоров с РФ она должна "уважать территориальную целостность" Украины.

Также отметил, что если Россия примет участие во втором саммите, то это будет означать ее готовность к миру.