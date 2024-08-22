На Украине сообщили о гибели старшего лейтенанта Зеленского

Он получил ранение во время выполнения боевого задания

22 августа 2024, 21:55, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

На Украине скончался старший лейтенант патрульной службы Роман Зеленский. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу полиции страны.

Зеленский погиб во время выполнения боевого задания в результате полученного ранения. Ему было 36 лет. Уточняется, что он был лишь однофамильцем украинского лидера Владимира Зеленского.

Напомним, что в июле в соцсетях появилась информация о гибели на спецоперации 27-летнего Михаила Поспелова. Мужчину осудили за убийство барнаульца из-за автомобиля в Барнауле в 2018 году.