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На Украине сообщили о гибели старшего лейтенанта Зеленского

Он получил ранение во время выполнения боевого задания

22 августа 2024, 21:55, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com
Патроны / Фото: unsplash.com

На Украине скончался старший лейтенант патрульной службы Роман Зеленский. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу полиции страны.

Зеленский погиб во время выполнения боевого задания в результате полученного ранения. Ему было 36 лет. Уточняется, что он был лишь однофамильцем украинского лидера Владимира Зеленского.

Напомним, что в июле в соцсетях появилась информация о гибели на спецоперации 27-летнего Михаила Поспелова. Мужчину осудили за убийство барнаульца из-за автомобиля в Барнауле в 2018 году.

Происшествия спецоперация

Комментарии 2

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Гость

03:10:25 23-08-2024

В Барнауле Зеленских полно.

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том

08:16:56 23-08-2024

жаль не тому 46

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