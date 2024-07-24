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Соцсети: Михаил Поспелов, убивший барнаульца из-за авто, погиб в зоне СВО

Официального подтверждения гибели Поспелова пока нет

24 июля 2024, 22:47, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com
Патроны / Фото: unsplash.com

В Сети появилась информация о гибели на спецоперации 27-летнего Михаила Поспелова. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на соцсети.

Напомним, 2 октября 2018 года 38-летний житель Барнаула и его автомобиль бесследно пропали. Тело Михаила Седова обнаружили через несколько дней в лесополосе. По подозрению в убийстве задержали двух 21-летних парней. Как установлено следствием, в этот день они присматривали в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова дорогие автомобили, планируя угон.

Как выяснили следователи, Евгений Кочергин и Михаил Поспелов в тот день убили Седова, а после похитили его авто. Это преступление стало одним из самых резонансных в том году.

Официального подтверждения гибели Поспелова нет. Паблик не указывает, откуда получил эту информацию.

Комментарии 13

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Гость

07:21:32 25-07-2024

Ну искупил

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Гость

07:51:01 25-07-2024

Герой?

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Гость

08:36:10 25-07-2024

Гость (07:51:01 25-07-2024) Герой?... Несомненно, он с нацизмом и НАТО сражался

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Гость

08:18:50 25-07-2024

"На то они и штрафники,чтобы им в первую очередь жертвовать". (Фильм "Штрафбат")

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Гость

08:39:13 25-07-2024

Гость (08:18:50 25-07-2024) "На то они и штрафники,чтобы им в первую очередь жертвовать"... Сейчас действительно это уже нормально восприниматься обществом, подумаешь убийцы , людоеды и прочие во имя добра украинцев косят. Но нам почти 20 лет втирали о профессиональной армии, что одна из сильнейших в мире

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Гость

09:11:45 25-07-2024

Гость (08:39:13 25-07-2024) Сейчас действительно это уже нормально восприниматься общест... Да вот совсем недавно на военных как на людей с НАСТОЯЩЕЙ профессией начали обращать внимание.Наступили конкретные преобразования.Маховик раскручивается.

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Гость

21:23:18 25-07-2024

Гость (09:11:45 25-07-2024) Да вот совсем недавно на военных как на людей с НАСТОЯЩЕЙ п... Так уж и недавно? Вон Тимур Иванов - мультимиллионер в рублевом эквиваленте. И таких Тимуров среди военных немало.

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Гость

09:13:06 25-07-2024

Гость (08:39:13 25-07-2024) Сейчас действительно это уже нормально восприниматься общест... "Практикой" только ЧВК занимались.

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Гость

09:30:00 25-07-2024

Гость (08:39:13 25-07-2024) Сейчас действительно это уже нормально восприниматься общест... Причём тут добро и зло?Вам знакомо понятие "безопасность страны"?От этого зависит её будущее.Украинцы с лозунгами "Москаляку на гиляку" в недавнем прошлом проводили с НАТО совместные военные учения на море и на суше.Этому надо было положить конец.

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Гость

08:33:56 25-07-2024

Вот есть же хорошие новости!

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Гость

09:39:05 25-07-2024

А семье Михаила Седова что от этой смерти? Ничего он не искупил.

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Гость

10:07:45 25-07-2024

Гость (09:39:05 25-07-2024) А семье Михаила Седова что от этой смерти? Ничего он не иску... Причём тут ячейка общества,о Родине надо думать.

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Вася

10:09:40 25-07-2024

Бог шельму метит

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