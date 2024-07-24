Соцсети: Михаил Поспелов, убивший барнаульца из-за авто, погиб в зоне СВО
Официального подтверждения гибели Поспелова пока нет
24 июля 2024, 22:47, ИА Амител
В Сети появилась информация о гибели на спецоперации 27-летнего Михаила Поспелова. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на соцсети.
Напомним, 2 октября 2018 года 38-летний житель Барнаула и его автомобиль бесследно пропали. Тело Михаила Седова обнаружили через несколько дней в лесополосе. По подозрению в убийстве задержали двух 21-летних парней. Как установлено следствием, в этот день они присматривали в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова дорогие автомобили, планируя угон.
Как выяснили следователи, Евгений Кочергин и Михаил Поспелов в тот день убили Седова, а после похитили его авто. Это преступление стало одним из самых резонансных в том году.
Официального подтверждения гибели Поспелова нет. Паблик не указывает, откуда получил эту информацию.
07:21:32 25-07-2024
Ну искупил
07:51:01 25-07-2024
Герой?
08:36:10 25-07-2024
Гость (07:51:01 25-07-2024) Герой?... Несомненно, он с нацизмом и НАТО сражался
08:18:50 25-07-2024
"На то они и штрафники,чтобы им в первую очередь жертвовать". (Фильм "Штрафбат")
08:39:13 25-07-2024
Гость (08:18:50 25-07-2024) "На то они и штрафники,чтобы им в первую очередь жертвовать"... Сейчас действительно это уже нормально восприниматься обществом, подумаешь убийцы , людоеды и прочие во имя добра украинцев косят. Но нам почти 20 лет втирали о профессиональной армии, что одна из сильнейших в мире
09:11:45 25-07-2024
Гость (08:39:13 25-07-2024) Сейчас действительно это уже нормально восприниматься общест... Да вот совсем недавно на военных как на людей с НАСТОЯЩЕЙ профессией начали обращать внимание.Наступили конкретные преобразования.Маховик раскручивается.
21:23:18 25-07-2024
Гость (09:11:45 25-07-2024) Да вот совсем недавно на военных как на людей с НАСТОЯЩЕЙ п... Так уж и недавно? Вон Тимур Иванов - мультимиллионер в рублевом эквиваленте. И таких Тимуров среди военных немало.
09:13:06 25-07-2024
Гость (08:39:13 25-07-2024) Сейчас действительно это уже нормально восприниматься общест... "Практикой" только ЧВК занимались.
09:30:00 25-07-2024
Гость (08:39:13 25-07-2024) Сейчас действительно это уже нормально восприниматься общест... Причём тут добро и зло?Вам знакомо понятие "безопасность страны"?От этого зависит её будущее.Украинцы с лозунгами "Москаляку на гиляку" в недавнем прошлом проводили с НАТО совместные военные учения на море и на суше.Этому надо было положить конец.
08:33:56 25-07-2024
Вот есть же хорошие новости!
09:39:05 25-07-2024
А семье Михаила Седова что от этой смерти? Ничего он не искупил.
10:07:45 25-07-2024
Гость (09:39:05 25-07-2024) А семье Михаила Седова что от этой смерти? Ничего он не иску... Причём тут ячейка общества,о Родине надо думать.
10:09:40 25-07-2024
Бог шельму метит