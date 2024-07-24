Соцсети: Михаил Поспелов, убивший барнаульца из-за авто, погиб в зоне СВО

Официального подтверждения гибели Поспелова пока нет

24 июля 2024, 22:47, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

В Сети появилась информация о гибели на спецоперации 27-летнего Михаила Поспелова. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на соцсети.

Напомним, 2 октября 2018 года 38-летний житель Барнаула и его автомобиль бесследно пропали. Тело Михаила Седова обнаружили через несколько дней в лесополосе. По подозрению в убийстве задержали двух 21-летних парней. Как установлено следствием, в этот день они присматривали в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова дорогие автомобили, планируя угон.

Как выяснили следователи, Евгений Кочергин и Михаил Поспелов в тот день убили Седова, а после похитили его авто. Это преступление стало одним из самых резонансных в том году.

Официального подтверждения гибели Поспелова нет. Паблик не указывает, откуда получил эту информацию.