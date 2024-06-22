На Украине завели дело на звезду "Универа" Виталия Гогунского

СБУ вменяет актеру оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганду войны

22 июня 2024, 16:31, ИА Амител

Виталий Гогунский / Кадр из сериала "Универ" (2008-2011)

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против актера Виталия Гогунского, сообщает ТАСС.

45-летней звезде сериала "Универ" вменяют "оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганду войны". Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Виталий Гогунский – уроженец Украинской ССР. Он родился 14 июля 1978 года в Кременчуге Полтавской области.

В 2004 году дебютировал на киноэкране в российской комедии "Прощайте, доктор Фрейд!". При этом полярность пришла к актеру с выходом сериала "Универ" (2008-2011), где он сыграл студента-качка Кузю.

Впоследствии Гогунский появлялся и в других сериалах этой франшизы: "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Универ. 13 лет спустя".

Также актер снимается в новом сериале "Универ. Молодые", который расскажет о жизни пятерых первокурсников, заселившихся в общежитие МВГУ.