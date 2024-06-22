Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина в фильме "Простоквашино"

Ранее актер озвучивал этого персонажа в одноименном мультсериале

22 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Сарика Андреасяна

На презентации ТНТ поделились новыми подробностями о предстоящем фильме "Простоквашино", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

В частности, стали известны имена главных актеров: Дядю Федора сыграет восьмилетний Роман Панков ("Денискины рассказы"), а роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину ("Холоп", "Интерны"), который ранее озвучивал этого же персонажа в одноименном мультсериале (2018-2023).

Режиссер Сарик Андреасян поделился постером с главными героями, на котором также изображены Матроскин, Шарик, Галчонок и трактор Митя.

Даты выхода у проекта пока нет. Его производством занимается ТНТ и "Союзмультфильм" совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян.

Ранее сообщили, что фильм "Простоквашино" создадут в формате лайв-экшн. Реальные актеры будут взаимодействовать с анимационными персонажами, а действие развернется в советское время.