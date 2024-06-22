Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина в фильме "Простоквашино"
Ранее актер озвучивал этого персонажа в одноименном мультсериале
22 июня 2024, 11:15, ИА Амител
На презентации ТНТ поделились новыми подробностями о предстоящем фильме "Простоквашино", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
В частности, стали известны имена главных актеров: Дядю Федора сыграет восьмилетний Роман Панков ("Денискины рассказы"), а роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину ("Холоп", "Интерны"), который ранее озвучивал этого же персонажа в одноименном мультсериале (2018-2023).
Режиссер Сарик Андреасян поделился постером с главными героями, на котором также изображены Матроскин, Шарик, Галчонок и трактор Митя.
Даты выхода у проекта пока нет. Его производством занимается ТНТ и "Союзмультфильм" совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян.
Ранее сообщили, что фильм "Простоквашино" создадут в формате лайв-экшн. Реальные актеры будут взаимодействовать с анимационными персонажами, а действие развернется в советское время.
14:55:24 22-06-2024
Амик, как всегда.
С каких пор Сарик Андреасян стал режиссером?))) Боже упаси
17:05:09 22-06-2024
Олег (14:55:24 22-06-2024) Амик, как всегда. С каких пор Сарик Андреасян стал режис... у него 33 режиссерских работы
23:54:40 22-06-2024
Элен без ребят (17:05:09 22-06-2024) у него 33 режиссерских работы... В Азербайджане?
15:01:41 25-06-2024
Постер Простоквашино это какая то психоделика😵💫 депрессивный постер, и все там как с мемов про тлен брен и уныние
10:36:31 26-06-2024
Прекратите насиловать труп советской мультипликации, нелюди!!!