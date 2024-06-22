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Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина в фильме "Простоквашино"

Ранее актер озвучивал этого персонажа в одноименном мультсериале

22 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Сарика Андреасяна
Фото: телеграм-канал Сарика Андреасяна

На презентации ТНТ поделились новыми подробностями о предстоящем фильме "Простоквашино", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

В частности, стали известны имена главных актеров: Дядю Федора сыграет восьмилетний Роман Панков ("Денискины рассказы"), а роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину ("Холоп", "Интерны"), который ранее озвучивал этого же персонажа в одноименном мультсериале (2018-2023).

Режиссер Сарик Андреасян поделился постером с главными героями, на котором также изображены Матроскин, Шарик, Галчонок и трактор Митя.

Даты выхода у проекта пока нет. Его производством занимается ТНТ и "Союзмультфильм" совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян.

Ранее сообщили, что фильм "Простоквашино" создадут в формате лайв-экшн. Реальные актеры будут взаимодействовать с анимационными персонажами, а действие развернется в советское время.

культура Кино

Комментарии 5

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Олег

14:55:24 22-06-2024

Амик, как всегда.
С каких пор Сарик Андреасян стал режиссером?))) Боже упаси

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Элен без ребят

17:05:09 22-06-2024

Олег (14:55:24 22-06-2024) Амик, как всегда. С каких пор Сарик Андреасян стал режис... у него 33 режиссерских работы

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Гость

23:54:40 22-06-2024

Элен без ребят (17:05:09 22-06-2024) у него 33 режиссерских работы... В Азербайджане?

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Гость

15:01:41 25-06-2024

Постер Простоквашино это какая то психоделика😵‍💫 депрессивный постер, и все там как с мемов про тлен брен и уныние

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Гость

10:36:31 26-06-2024

Прекратите насиловать труп советской мультипликации, нелюди!!!

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