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На Украине заявили о готовности воевать против Китая, Ирана и Северной Кореи

По словам депутата Гончаренко, Киеву не хватает поддержки союзников

24 февраля 2024, 08:34, ИА Амител

Войска во время марша / Фото: unsplash.com
Войска во время марша / Фото: unsplash.com

Украина готова воевать с Ираном, Китаем или Северной Кореей на стороне США, заявил в беседе с CNN депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином – без разницы", – сказал он.

В то же время Киеву сейчас не хватает поддержки союзников, добавил парламентарий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и зоне спецоперации.

Предыдущий контрнаступ ВСУ проходил с 4 июня по 30 ноября 2023 года. Он оказался неудачным и не достиг намеченных целей.

СВО украина

Комментарии 9

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Грыша

08:48:23 24-02-2024

Глупцы...

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Гость

09:18:42 24-02-2024

Ну, держись теперь Китай. Держитесь Иран и Сев Корея. Бандерофашисты вам устроят веселую жизнь.

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Элен без ребят

11:17:37 24-02-2024

Гончаренко- это выродок бывшего мэра Одессы, который там жег людей в мае 2014?
этого в числе первых расстрелять, после международного суда.

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Зима

11:26:43 24-02-2024

вы бы лучше против своего недо-презика зеленого воевали, чем с китаем ираном и кореей.
это вам не Россия, ответка будет жесткой

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Гость

18:46:40 24-02-2024

Зима (11:26:43 24-02-2024) вы бы лучше против своего недо-презика зеленого воевали, чем... Где деньги Зин ???

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Гость

12:22:06 24-02-2024

Главное что плечом к плечу.

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Гость

13:14:19 24-02-2024

Всего одна ошибка в одном слове "союзников", но какие последствия(

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Гость

15:53:45 24-02-2024

так китай с ираном щас испугались уже, по углам щемяться, вдруг в контрахрюк бойцы зе пойдут... ужас

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Гость

03:42:44 25-02-2024

Клоуны...

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