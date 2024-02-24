На Украине заявили о готовности воевать против Китая, Ирана и Северной Кореи
По словам депутата Гончаренко, Киеву не хватает поддержки союзников
24 февраля 2024, 08:34, ИА Амител
Украина готова воевать с Ираном, Китаем или Северной Кореей на стороне США, заявил в беседе с CNN депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Украинцы готовы стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или в Северной Корее, или рядом с Пекином – без разницы", – сказал он.
В то же время Киеву сейчас не хватает поддержки союзников, добавил парламентарий.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и зоне спецоперации.
Предыдущий контрнаступ ВСУ проходил с 4 июня по 30 ноября 2023 года. Он оказался неудачным и не достиг намеченных целей.
08:48:23 24-02-2024
Глупцы...
09:18:42 24-02-2024
Ну, держись теперь Китай. Держитесь Иран и Сев Корея. Бандерофашисты вам устроят веселую жизнь.
11:17:37 24-02-2024
Гончаренко- это выродок бывшего мэра Одессы, который там жег людей в мае 2014?
этого в числе первых расстрелять, после международного суда.
11:26:43 24-02-2024
вы бы лучше против своего недо-презика зеленого воевали, чем с китаем ираном и кореей.
это вам не Россия, ответка будет жесткой
18:46:40 24-02-2024
Зима (11:26:43 24-02-2024) вы бы лучше против своего недо-презика зеленого воевали, чем... Где деньги Зин ???
12:22:06 24-02-2024
Главное что плечом к плечу.
13:14:19 24-02-2024
Всего одна ошибка в одном слове "союзников", но какие последствия(
15:53:45 24-02-2024
так китай с ираном щас испугались уже, по углам щемяться, вдруг в контрахрюк бойцы зе пойдут... ужас
03:42:44 25-02-2024
Клоуны...