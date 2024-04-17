На улицах Барнаула наведут порядок 18 апреля

В городе состоится акция "Чистый четверг"

17 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Инструменты для уборки / Фото: unsplash.com

В Барнауле 18 апреля состоится очередная экологическая акция "Чистый четверг". В ней поучаствуют более 9 тысяч человек и 60 спецмашин.

Как сообщили в мэрии, местные жители, рабочие, студенты и активисты будут наводить порядок во всех районах города.

Например, в Ленинском районе уберут две свалки по ул. Гущина, 154, и ул. Советской Армии, 158. В Железнодорожном наведут порядок на Мемориале Славы и в зеленых зонах. В Индустриальном районе уберут мусор за ТЦ "Европа" и "Лента" на Павловском тракте. В Октябрьском – очистят множество улиц.

26 апреля также пройдет общегородской субботник, добавили в мэрии.