На улицах Барнаула наведут порядок 18 апреля
В городе состоится акция "Чистый четверг"
17 апреля 2024, 16:00, ИА Амител
Инструменты для уборки / Фото: unsplash.com
В Барнауле 18 апреля состоится очередная экологическая акция "Чистый четверг". В ней поучаствуют более 9 тысяч человек и 60 спецмашин.
Как сообщили в мэрии, местные жители, рабочие, студенты и активисты будут наводить порядок во всех районах города.
Например, в Ленинском районе уберут две свалки по ул. Гущина, 154, и ул. Советской Армии, 158. В Железнодорожном наведут порядок на Мемориале Славы и в зеленых зонах. В Индустриальном районе уберут мусор за ТЦ "Европа" и "Лента" на Павловском тракте. В Октябрьском – очистят множество улиц.
26 апреля также пройдет общегородской субботник, добавили в мэрии.
16:30:22 17-04-2024
А что, от "субботников" изжога? Или шабат не велит...
20:37:02 17-04-2024
Вопрос Администрации Барнаула: где уборочная техника? Много ли дорог уберут дворники с лопатами, которые больше времени "перекуривают", чем работают?
07:50:17 18-04-2024
Опять студентов и школьников как бесплатную рабсилу выведут собачье дерьмо убирать? Выводите владельцев кобелей. Обяжите каждого убрать территорию в квадратов 100 хотя бы! Иначе псину в расход!