На улице 280-летия Барнаула открыли движение для автомобилей

Подрядчик завершил работы раньше срока

23 сентября 2024, 16:16, ИА Амител

Улица 280-летия Барнаула / Фото: barnaul.press

В Барнауле 23 сентября прошла приемка построенной дороги на улице 280-летия Барнаула. Движение для автомобилей по участку официально открыто, сообщили в администрации города.

Помимо новой проезжей части, здесь сделали ливневую канализацию, тротуары, велодорожки, пешеходный переход, ограждения, освещение и парковки. Также выполнили озеленение, установили дорожные знаки, нанесли разметку и переустроили трамвайный переезд на пересечении с улицей Попова.

Работы на участке вели с весны и закончили раньше срока. Их стоимость составила 109,94 млн рублей, выделенных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".