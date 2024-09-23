На улице 280-летия Барнаула открыли движение для автомобилей
Подрядчик завершил работы раньше срока
23 сентября 2024, 16:16, ИА Амител
Улица 280-летия Барнаула / Фото: barnaul.press
В Барнауле 23 сентября прошла приемка построенной дороги на улице 280-летия Барнаула. Движение для автомобилей по участку официально открыто, сообщили в администрации города.
Помимо новой проезжей части, здесь сделали ливневую канализацию, тротуары, велодорожки, пешеходный переход, ограждения, освещение и парковки. Также выполнили озеленение, установили дорожные знаки, нанесли разметку и переустроили трамвайный переезд на пересечении с улицей Попова.
Работы на участке вели с весны и закончили раньше срока. Их стоимость составила 109,94 млн рублей, выделенных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
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