В Барнауле сделают пешеходный переход напротив ЖК "Колумб"

Работы завершат до конца сентября

21 сентября 2024, 17:37, ИА Амител

Пешеходный переход / Фото: unsplash.com

В Барнауле оборудуют пешеходный переход вблизи ЖК "Колумб" на Павловском тракте, сообщили в мэрии.

На совещании по этому вопросу глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин указал, что от людей поступают обращения по поводу перехода.

"Люди идут на остановку общественного транспорта вблизи магазина "Леруа Мерлен" на Павловском тракте и переходят автомобильную дорогу по улице Просторной в неположенном месте в связи с отсутствием пешеходного перехода. Данную проблему необходимо решить", – отметил он.

В итоге специалисты комитета осмотрели место и определили, где именно обустроят пешеходник. Это планируют сделать до конца сентября.