В Барнауле сделают пешеходный переход напротив ЖК "Колумб"
Работы завершат до конца сентября
21 сентября 2024, 17:37, ИА Амител
В Барнауле оборудуют пешеходный переход вблизи ЖК "Колумб" на Павловском тракте, сообщили в мэрии.
На совещании по этому вопросу глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин указал, что от людей поступают обращения по поводу перехода.
"Люди идут на остановку общественного транспорта вблизи магазина "Леруа Мерлен" на Павловском тракте и переходят автомобильную дорогу по улице Просторной в неположенном месте в связи с отсутствием пешеходного перехода. Данную проблему необходимо решить", – отметил он.
В итоге специалисты комитета осмотрели место и определили, где именно обустроят пешеходник. Это планируют сделать до конца сентября.
20:59:35 21-09-2024
а напротив Школ почему не делают??! третий год наша школа просит светофор и зебру у поворота к школе - фигу! ничего абсолютно не проходит, запрещают и всё. У нас Школа недалеко от санатория Барнаульский
09:11:19 22-09-2024
Гость (20:59:35 21-09-2024) а напротив Школ почему не делают??! третий год наша школа пр...
Переход там есть. А напротив школы зачем светофор? Там три машины в день проезжают.
11:20:25 22-09-2024
Гость (20:59:35 21-09-2024) а напротив Школ почему не делают??! третий год наша школа пр... Это частня школа что ли, справа по пути в санаторий? А зачем там сфетофор? Для красоты что ли? Там движение что ли какой-то? Так, раз в час может машина проедет. Пусть ваша дирекция частной школы о заборе лучше подумает. Это ж страх какой-то. Будто долгострой огоржен.
21:38:06 21-09-2024
Там в лево 200 м зёбра есть. Не по феншую будет
15:56:50 22-09-2024
Гость (21:38:06 21-09-2024) Там в лево 200 м зёбра есть. Не по феншую будет ... Вправо,на светофоре у Лукойла.
15:02:58 22-09-2024
На просторной то и сделайте переход,там и так пробки дикие,с пешеходами будет вообще жесть. В трубе пусть ползают под Павликом))) Сделайте подземный ,надземный переход,зачем чудить то???