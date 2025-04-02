На улицы Барнаула возвращают скамейки и урны после зимы

Они уже появились на улице Мало-Тобольской

02 апреля 2025, 11:35, ИА Амител

Скамейки в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле на общественных территориях вновь устанавливают скамейки и урны, которые убирали на зиму, сообщили в мэрии.

Накануне эти работы провели рабочие МБУ "Благоустройство и озеленение" на Мало-Тобольской. В ближайшее время лавочки и мусорки также вернут:

на аллею по проспекту Ленина;

на набережную Оби;

в сквер на пересечении 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой;

на проспект Красноармейский;

улицу Папанинцев;

улицу Короленко;

в сквер "Сова".

Всего с этих территорий в ноябре 2024 года вывезли более 400 скамеек на хранение, чтобы они не мешали уборке снега и дольше прослужили.

"В общей сложности МБУ "Благоустройство и озеленение" обслуживает более 1200 садово-парковых диванов и более 1000 урн", – отметили в администрации.