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На улицы Барнаула возвращают скамейки и урны после зимы

Они уже появились на улице Мало-Тобольской

02 апреля 2025, 11:35, ИА Амител

Скамейки в Барнауле / Фото: barnaul.org
Скамейки в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле на общественных территориях вновь устанавливают скамейки и урны, которые убирали на зиму, сообщили в мэрии.

Накануне эти работы провели рабочие МБУ "Благоустройство и озеленение" на Мало-Тобольской. В ближайшее время лавочки и мусорки также вернут:

  • на аллею по проспекту Ленина;
  • на набережную Оби;
  • в сквер на пересечении 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой;
  • на проспект Красноармейский;
  • улицу Папанинцев;
  • улицу Короленко;
  • в сквер "Сова".

Всего с этих территорий в ноябре 2024 года вывезли более 400 скамеек на хранение, чтобы они не мешали уборке снега и дольше прослужили.

"В общей сложности МБУ "Благоустройство и озеленение" обслуживает более 1200 садово-парковых диванов и более 1000 урн", – отметили в администрации.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 14

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гость

11:49:09 02-04-2025

ну да, зимой же не мусорят и не устают

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Гость

12:40:55 02-04-2025

Зимой если сам устал или если прохожему плохо стало, то найти поблизости скамейку — тот ещё квест. Да и летом далеко не везде скамейки есть

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Гость

13:44:54 02-04-2025

Интересная такая логика: "чтоб дольше прослужили". А чтоб людям было удобно - нет, такой цели не ставится? Шла по Ленинскому на большом сроке беременности. Думала, рожу прямо там. Присесть, чтоб передохнуть, - некуда.

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Musik

13:52:19 02-04-2025

Гость (13:44:54 02-04-2025) Интересная такая логика: "чтоб дольше прослужили". А чтоб лю... и как - нормально родили?

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Гость

16:20:11 02-04-2025

Musik (13:52:19 02-04-2025) и как - нормально родили?... А вы так за меня переживаете?))
Или считаете, что это нормальный подход - убирать скамейки?

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Гость

13:52:27 02-04-2025

Гость (13:44:54 02-04-2025) Интересная такая логика: "чтоб дольше прослужили". А чтоб лю... В кафе зайди, никто не выгонит.

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Гость

16:22:33 02-04-2025

Гость (13:52:27 02-04-2025) В кафе зайди, никто не выгонит. ... Ок, беременную не выгонят (хотя тоже не факт). Но есть множество людей без такой явной причины, которым тоже может понадобиться передохнуть. А негде. Потому что лавочки дольше служить должны.

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Гость

14:02:17 02-04-2025

Гость (13:44:54 02-04-2025) Шла по Ленинскому на большом сроке беременности. Думала, рожу прямо там. Присесть, чтоб передохнуть, - некуда.Надо было до "пешеходного туркластера" на автобусе доехать. Но как оказывается и там только сейчас лавочки начали выставлять... А на новогодних праздниках (куда весь город пытаются согнать) оказывается их не было... Что то у устроителей идет через пятую точку... И уже который год... Лысая гора, скользкая лестница, пешеходная зона без лавочек... Хотя они только в комментариях сильны. А фактическое состояние дел мы, горожане, сами наблюдаем...

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Гость

16:25:44 02-04-2025

Гость (14:02:17 02-04-2025) Надо было до "пешеходного туркластера" на автобусе доехать. ... Беременным полезно гулять) На самом деле в тот момент я не предполагала, что лавочки убирают, потому что ранее в них не нуждалась и внимания не обращала. А когда обратила - осталась поражена, зачем убирать. А вот и ответ: "чтоб служили дольше". Лавочки важнее людей.

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Гость

16:45:50 02-04-2025

Дебилизм! В любом городе полно этих скамеечек, только в АК прячут на зиму! Уже говорили об этом!

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Гость

16:50:43 02-04-2025

Может, надо посчитать затраты на установку скамеечек и их демонтаж? И оставить все-таки их в покое!

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Гость

19:43:28 02-04-2025

Гость (16:50:43 02-04-2025) Может, надо посчитать затраты на установку скамеечек и их де... Затраты на расчистку снега посчитай. Или трактором прошел и чисто или каждую скамейку лопаткой,а не лопатой и веничком, умник. И где столько персоналу набрать? И на какие шиши содержать и платить зарплату в бесснежные дни. Осенью каждую скамейку тряпочкой каждый день?

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Гость

12:37:32 03-04-2025

Гость (19:43:28 02-04-2025) Затраты на расчистку снега посчитай. Или трактором прошел и ... У города нет денег на банального дворника? Почему-то в Изумрудном парке скамейки зимой стоят. И что-то никто не умер от расчистки снега.

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Гость

17:03:51 03-04-2025

Гость (12:37:32 03-04-2025) У города нет денег на банального дворника? Почему-то в Изумр... дворникОВ. Для города это уже даже не десятки оных будут, в отличие от скромного парчка.

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