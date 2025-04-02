На улицы Барнаула возвращают скамейки и урны после зимы
Они уже появились на улице Мало-Тобольской
02 апреля 2025, 11:35, ИА Амител
Скамейки в Барнауле / Фото: barnaul.org
В Барнауле на общественных территориях вновь устанавливают скамейки и урны, которые убирали на зиму, сообщили в мэрии.
Накануне эти работы провели рабочие МБУ "Благоустройство и озеленение" на Мало-Тобольской. В ближайшее время лавочки и мусорки также вернут:
- на аллею по проспекту Ленина;
- на набережную Оби;
- в сквер на пересечении 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой;
- на проспект Красноармейский;
- улицу Папанинцев;
- улицу Короленко;
- в сквер "Сова".
Всего с этих территорий в ноябре 2024 года вывезли более 400 скамеек на хранение, чтобы они не мешали уборке снега и дольше прослужили.
"В общей сложности МБУ "Благоустройство и озеленение" обслуживает более 1200 садово-парковых диванов и более 1000 урн", – отметили в администрации.
11:49:09 02-04-2025
ну да, зимой же не мусорят и не устают
12:40:55 02-04-2025
Зимой если сам устал или если прохожему плохо стало, то найти поблизости скамейку — тот ещё квест. Да и летом далеко не везде скамейки есть
13:44:54 02-04-2025
Интересная такая логика: "чтоб дольше прослужили". А чтоб людям было удобно - нет, такой цели не ставится? Шла по Ленинскому на большом сроке беременности. Думала, рожу прямо там. Присесть, чтоб передохнуть, - некуда.
13:52:19 02-04-2025
Гость (13:44:54 02-04-2025) Интересная такая логика: "чтоб дольше прослужили". А чтоб лю... и как - нормально родили?
16:20:11 02-04-2025
Musik (13:52:19 02-04-2025) и как - нормально родили?... А вы так за меня переживаете?))
Или считаете, что это нормальный подход - убирать скамейки?
13:52:27 02-04-2025
Гость (13:44:54 02-04-2025) Интересная такая логика: "чтоб дольше прослужили". А чтоб лю... В кафе зайди, никто не выгонит.
16:22:33 02-04-2025
Гость (13:52:27 02-04-2025) В кафе зайди, никто не выгонит. ... Ок, беременную не выгонят (хотя тоже не факт). Но есть множество людей без такой явной причины, которым тоже может понадобиться передохнуть. А негде. Потому что лавочки дольше служить должны.
14:02:17 02-04-2025
Гость (13:44:54 02-04-2025) Шла по Ленинскому на большом сроке беременности. Думала, рожу прямо там. Присесть, чтоб передохнуть, - некуда.Надо было до "пешеходного туркластера" на автобусе доехать. Но как оказывается и там только сейчас лавочки начали выставлять... А на новогодних праздниках (куда весь город пытаются согнать) оказывается их не было... Что то у устроителей идет через пятую точку... И уже который год... Лысая гора, скользкая лестница, пешеходная зона без лавочек... Хотя они только в комментариях сильны. А фактическое состояние дел мы, горожане, сами наблюдаем...
16:25:44 02-04-2025
Гость (14:02:17 02-04-2025) Надо было до "пешеходного туркластера" на автобусе доехать. ... Беременным полезно гулять) На самом деле в тот момент я не предполагала, что лавочки убирают, потому что ранее в них не нуждалась и внимания не обращала. А когда обратила - осталась поражена, зачем убирать. А вот и ответ: "чтоб служили дольше". Лавочки важнее людей.
16:45:50 02-04-2025
Дебилизм! В любом городе полно этих скамеечек, только в АК прячут на зиму! Уже говорили об этом!
16:50:43 02-04-2025
Может, надо посчитать затраты на установку скамеечек и их демонтаж? И оставить все-таки их в покое!
19:43:28 02-04-2025
Гость (16:50:43 02-04-2025) Может, надо посчитать затраты на установку скамеечек и их де... Затраты на расчистку снега посчитай. Или трактором прошел и чисто или каждую скамейку лопаткой,а не лопатой и веничком, умник. И где столько персоналу набрать? И на какие шиши содержать и платить зарплату в бесснежные дни. Осенью каждую скамейку тряпочкой каждый день?
12:37:32 03-04-2025
Гость (19:43:28 02-04-2025) Затраты на расчистку снега посчитай. Или трактором прошел и ... У города нет денег на банального дворника? Почему-то в Изумрудном парке скамейки зимой стоят. И что-то никто не умер от расчистки снега.
17:03:51 03-04-2025
Гость (12:37:32 03-04-2025) У города нет денег на банального дворника? Почему-то в Изумр... дворникОВ. Для города это уже даже не десятки оных будут, в отличие от скромного парчка.