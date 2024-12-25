На Урале памятник Ленину нарядили в костюм Деда Мороза

Власти также надели на памятник Екатерине II костюм Снегурочки

25 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Памятники Ленину и Екатерине II в новогодних костюмах / Фото: vk.com/irbit.official

В Ирбите Свердловской области памятники Владимиру Ленину и Екатерине II на время новогодних праздников преобразили в Деда Мороза и Снегурочку.

Как пояснили в городской администрации, эта инициатива направлена на создание праздничного настроения и не несет цели задеть чувства жителей.

"Организаторы этого "переодевания" ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается", – рассказали в сообществе "ИРБИТ. Официально".

После завершения праздников костюмы планируют снять. Однако решение вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

Некоторые жители раскритиковали идею, подчеркнув, что памятник Ленину является символом определенной исторической эпохи и идеологии.