На Урале памятник Ленину нарядили в костюм Деда Мороза
Власти также надели на памятник Екатерине II костюм Снегурочки
25 декабря 2024, 22:30, ИА Амител
В Ирбите Свердловской области памятники Владимиру Ленину и Екатерине II на время новогодних праздников преобразили в Деда Мороза и Снегурочку.
Как пояснили в городской администрации, эта инициатива направлена на создание праздничного настроения и не несет цели задеть чувства жителей.
"Организаторы этого "переодевания" ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается", – рассказали в сообществе "ИРБИТ. Официально".
После завершения праздников костюмы планируют снять. Однако решение вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.
Некоторые жители раскритиковали идею, подчеркнув, что памятник Ленину является символом определенной исторической эпохи и идеологии.
06:18:41 26-12-2024
Молодцы.
07:41:21 26-12-2024
Это не является вандализмом? Кощунством? Неуважением к истории? Еще как-нибудь. В любом случае это не есть нормально.
08:06:08 26-12-2024
бал бесы власти ирбита.
08:46:01 26-12-2024
Гость (08:06:08 26-12-2024) бал бесы власти ирбита....
У вас кажется инсульт
08:24:37 26-12-2024
маразм крепчал
11:42:15 26-12-2024
При Генсеках поехали бы на рудник уран для Родины добывать...
12:23:57 26-12-2024
Конечно, сложно принять ...
Но, по большому счёту, "суббота для человека, а не человек для субботы".
Поэтому, Леннон, так Леннон: "Yesterday..."
15:47:01 26-12-2024
какой кринж...