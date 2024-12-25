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На Урале памятник Ленину нарядили в костюм Деда Мороза

Власти также надели на памятник Екатерине II костюм Снегурочки

25 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Памятники Ленину и Екатерине II в новогодних костюмах / Фото: vk.com/irbit.official

В Ирбите Свердловской области памятники Владимиру Ленину и Екатерине II на время новогодних праздников преобразили в Деда Мороза и Снегурочку.

Как пояснили в городской администрации, эта инициатива направлена на создание праздничного настроения и не несет цели задеть чувства жителей.

"Организаторы этого "переодевания" ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается", – рассказали в сообществе "ИРБИТ. Официально".

После завершения праздников костюмы планируют снять. Однако решение вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

Некоторые жители раскритиковали идею, подчеркнув, что памятник Ленину является символом определенной исторической эпохи и идеологии.

праздники памятники Новый год
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Комментарии 8

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Кхм...

06:18:41 26-12-2024

Молодцы.

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Гость

07:41:21 26-12-2024

Это не является вандализмом? Кощунством? Неуважением к истории? Еще как-нибудь. В любом случае это не есть нормально.

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Гость

08:06:08 26-12-2024

бал бесы власти ирбита.

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Гость

08:46:01 26-12-2024

Гость (08:06:08 26-12-2024) бал бесы власти ирбита....
У вас кажется инсульт

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Гость

08:24:37 26-12-2024

маразм крепчал

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Гость

11:42:15 26-12-2024

При Генсеках поехали бы на рудник уран для Родины добывать...

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Гость

12:23:57 26-12-2024

Конечно, сложно принять ...
Но, по большому счёту, "суббота для человека, а не человек для субботы".
Поэтому, Леннон, так Леннон: "Yesterday..."

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Элен без ребят

15:47:01 26-12-2024

какой кринж...

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