Мигранты избили Героя России и переехали его на тракторе

Виновные по каким-то причинам не привлечены к ответственности

22 апреля 2024, 17:06, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после избиения мужчины в Московской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Накануне в соцсетях появилась информация, что в деревне Вырубово "мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России".

"До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены", – подчеркнули в СК.

Бастрыкин поручил руководителю управления по Московской области провести проверку по данному факту и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.