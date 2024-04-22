Мигранты избили Героя России и переехали его на тракторе
Виновные по каким-то причинам не привлечены к ответственности
22 апреля 2024, 17:06, ИА Амител
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после избиения мужчины в Московской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Накануне в соцсетях появилась информация, что в деревне Вырубово "мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России".
"До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены", – подчеркнули в СК.
Бастрыкин поручил руководителю управления по Московской области провести проверку по данному факту и представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
17:18:02 22-04-2024
Нас практически ежедневно в своей стране убивает эта мразота...
17:19:58 22-04-2024
Полно таких у подьездов в квартале Лазурный, кто их сюда пустил? Кто сдает им квартмры. .
19:05:17 22-04-2024
На самом деле избавиться от мигрантов можно довольно легко. Не сдавайте им квартиры, не принимайте на работу, ничего не покупайте в их магазинах, в том числе и не в ИХ магазинах, если видите на кассе "Бывшего брата" этот магазин должен для Вас перестать существовать, ничем им не помогайте и вообще не разговаривайте с ними, просто отвернитесь, и т.д. Гарантировано что максимум через полгода ИХ здесь не будет. Разумеется среди мигрантов есть порядочные люди, которые приехали сюда просто заработать денег для своих семей, вот их по человечески действительно жаль, но как говорится лес рубят щепки летят.
06:55:46 23-04-2024
Гость (19:05:17 22-04-2024) На самом деле избавиться от мигрантов можно довольно легко. ... Вы наивны,плевать им на остракизм,у них есть где бабла срубить и с кем пообщаться и без местной отары.
09:09:24 23-04-2024
Гость (19:05:17 22-04-2024) На самом деле избавиться от мигрантов можно довольно легко. ... Все правильно пишете. Еще наркоманам объясните, что покупать у них нельзя. А не покупать они не могут. Да и не у кого больше.
19:22:27 22-04-2024
Жесть... сколько это можно терпеть?
19:59:14 22-04-2024
А ко минусует - их уже больше ? Или те кто деньги от них получает?
06:53:32 23-04-2024
"Бастрыкин поручил руководителю управления по Московской области провести проверку по данному факту и представить доклад"
ну и что?максимум нацмены,если не сбежали,будут наказаны,а местные сотрудники?
12:46:48 23-04-2024
не привлечены к ответственности --- охренеть. Тут уже и причины не привлечения надо вскрывать
14:14:22 23-04-2024
почему те,. кто ОБЯЗАН защищать своих граждан, это не делают? допускаю, что заплатила диаспора, так какого многочлена это происходит до сих пор? где в конце концов ФСБ??? уж если полиция не ловит мышей? почему ГОСТЯМ с рук сходит? один зарезал, другие трактором? третий детей избивает, а его соплеменник, полицейский говорит, что ничего особенного!