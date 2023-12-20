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На выборах президента в Алтайском крае будет действовать электронное голосование

Регион вошел в число 29 территорий, где задействуют ДЭГ

20 декабря 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: ЦИК России
Фото: ЦИК России

Дистанционное электронное голосование будет действовать в Алтайском крае на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Всего ДЭГ задействуют на 29 территориях, среди которых Алтайский край, Новосибирская и Томская области, а также ряд других регионов России.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о том, что на данный момент комиссия получила 16 заявок от желающих выдвинуть свои кандидатуры на выборы президента в 2024 году.

Действующий глава государства Владимир Путин первым подал заявку на участие в выборах.

Алтайский край выборы

Комментарии 10

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Гость

17:49:26 20-12-2023

Бюджетники, стройсь, раз-два!

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Гость

17:55:26 20-12-2023

А почему в рекламе о??перевыборах Путина присутствует буква V из алфавита вероятного противника ???

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Гость

18:15:05 20-12-2023

Гость (17:55:26 20-12-2023) А почему в рекламе о??перевыборах Путина присутствует буква ... Так это римская цифра обозначает 5 выборы президента.

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Гость

19:24:41 20-12-2023

Гость (18:15:05 20-12-2023) Так это римская цифра обозначает 5 выборы президента.... Ладно пусть будет римская. Италия разве не в блоке НАТО? Что за прогиб ?

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Гость

12:39:05 21-12-2023

Гость (18:15:05 20-12-2023) Так это римская цифра обозначает 5 выборы президента.... Точнее 5 выборы ВВП)))

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Гость

18:15:31 20-12-2023

Гость (17:55:26 20-12-2023) А почему в рекламе о??перевыборах Путина присутствует буква ... Это галочка.

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Гость

06:17:45 21-12-2023

Гость (18:15:31 20-12-2023) Это галочка.... Галочка, у нас отмена

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Елена

13:29:49 21-12-2023

Чему радуетесь?

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Гость

18:03:04 21-12-2023

Выбор сделан... как нужно и кем нужно )

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Гость

21:59:11 21-12-2023

Есть робот пылесос, который за тебя квартиру убирает. Теперь робот за тебя проголосует.

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