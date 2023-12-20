На выборах президента в Алтайском крае будет действовать электронное голосование
Регион вошел в число 29 территорий, где задействуют ДЭГ
20 декабря 2023, 17:31, ИА Амител
Фото: ЦИК России
Дистанционное электронное голосование будет действовать в Алтайском крае на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Всего ДЭГ задействуют на 29 территориях, среди которых Алтайский край, Новосибирская и Томская области, а также ряд других регионов России.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о том, что на данный момент комиссия получила 16 заявок от желающих выдвинуть свои кандидатуры на выборы президента в 2024 году.
Действующий глава государства Владимир Путин первым подал заявку на участие в выборах.
17:49:26 20-12-2023
Бюджетники, стройсь, раз-два!
17:55:26 20-12-2023
А почему в рекламе о??перевыборах Путина присутствует буква V из алфавита вероятного противника ???
18:15:05 20-12-2023
Гость (17:55:26 20-12-2023) А почему в рекламе о??перевыборах Путина присутствует буква ... Так это римская цифра обозначает 5 выборы президента.
19:24:41 20-12-2023
Гость (18:15:05 20-12-2023) Так это римская цифра обозначает 5 выборы президента.... Ладно пусть будет римская. Италия разве не в блоке НАТО? Что за прогиб ?
12:39:05 21-12-2023
Гость (18:15:05 20-12-2023) Так это римская цифра обозначает 5 выборы президента.... Точнее 5 выборы ВВП)))
18:15:31 20-12-2023
Гость (17:55:26 20-12-2023) А почему в рекламе о??перевыборах Путина присутствует буква ... Это галочка.
06:17:45 21-12-2023
Гость (18:15:31 20-12-2023) Это галочка.... Галочка, у нас отмена
13:29:49 21-12-2023
Чему радуетесь?
18:03:04 21-12-2023
Выбор сделан... как нужно и кем нужно )
21:59:11 21-12-2023
Есть робот пылесос, который за тебя квартиру убирает. Теперь робот за тебя проголосует.