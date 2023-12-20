На выборах президента в Алтайском крае будет действовать электронное голосование

Регион вошел в число 29 территорий, где задействуют ДЭГ

20 декабря 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: ЦИК России

Дистанционное электронное голосование будет действовать в Алтайском крае на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Всего ДЭГ задействуют на 29 территориях, среди которых Алтайский край, Новосибирская и Томская области, а также ряд других регионов России.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о том, что на данный момент комиссия получила 16 заявок от желающих выдвинуть свои кандидатуры на выборы президента в 2024 году.

Действующий глава государства Владимир Путин первым подал заявку на участие в выборах.