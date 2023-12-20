Памфилова рассказала, сколько заявок ЦИК получил от желающих выдвинуться в президенты

По ее словам, президентская кампания в России вошла в активную фазу

20 декабря 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о том, сколько заявок на президентские выборы получил орган. Ее слова передает РИА Новости.

"На сей момент уже поступили заявки от 16 таких претендентов", – сказала Памфилова во время заседания ЦИК.

Она также добавила, что президентская кампания в стране вошла в активную фазу.

Ранее сообщалось, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах. Он стал первым, кто сдал все необходимые бумаги.