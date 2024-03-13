На выборы ректора АлтГУ заявился еще один кандидат
Документы для участия подал директор Бийского филиала АлтГУ Сергей Малюков
13 марта 2024, 19:01, ИА Амител
Директор Бийского филиала АлтГУ Сергей Малюков подал документы для участия в выборах ректора университета. Как сообщает "Атмосфера", он стал уже пятым кандидатом на должность руководителя вуза.
Срок приема заявок от потенциальных соискателей истекает 14 марта. Уже 19 марта Ученый совет АлтГУ примет решение по представленным кандидатурам и примет решение, рекомендовать ли их федеральному Минобрнауки. В апреле они пройдут аттестацию в министерстве, после чего будет утвержден окончательный список соискателей. Голосование за ректора пройдет уже в первой половине июня.
В числе претендентов – действующий руководитель вуза Сергей Бочаров, его кандидатуру выдвинули несколько институтов. Институт химии и химико-фармацевтических технологий выдвинул завкафедрой финансов и кредита МИЭМИС, доктора экономических наук, профессора Степана Межова.
Директора Института гуманитарных наук доктора искусствоведения, профессора Ларису Нехвядович выдвинула кафедра русского языка как иностранного и кафедра лингвистики, перевода и иностранных языков. Еще одним кандидатом на должность ректора стал директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин.
19:05:22 13-03-2024
А кто-нибудь из представителей фундаментальных наук-математики, физики,химии,биологии -выдвинуты кандидатами в ректоры?
19:49:49 13-03-2024
Гость. (19:05:22 13-03-2024) А кто-нибудь из представителей фундаментальных наук-математи... Учёные сейчас не в моде, особенно в Алтайском крае ((
06:18:47 14-03-2024
Гость. (19:05:22 13-03-2024) А кто-нибудь из представителей фундаментальных наук-математи... это же АГУ. Какая наука?
08:44:12 14-03-2024
Гость. (19:05:22 13-03-2024) А кто-нибудь из представителей фундаментальных наук-математи... В наше время ректором был В.И. Неверов - историк.
20:33:06 13-03-2024
Гость. (19:05:22 13-03-2024) А кто-нибудь из представителей фундаментальных наук-математи... Вменяемые люди в паноптикуме участия не принимают
12:14:13 14-03-2024
АлтГУ (20:33:06 13-03-2024) Вменяемые люди в паноптикуме участия не принимают... Вменяемые таким образом уходят в сторону и освобождают дорогу к власти невменяемым. а потом все страдают: и преподаватели, и студенты!