АлтГУ проведет выборы ректора к лету 2024 года

В них собирается участвовать действующий руководитель вуза Сергей Бочаров

30 января 2024, 17:20, ИА Амител

Фото: ректор АлтГУ Сергей Бочаров / amic.ru

Выборы ректора Алтайского государственного университета должны пройти в мае-июне 2024 года. Об этом журналистам сообщил руководитель вуза Сергей Бочаров.

По его словам, процедура уже начата. В марте АлтГУ необходимо составить список кандидатов на должность руководителя вуза и направить его в Министерство науки и высшего образования РФ в Москву. В апреле начнется процесс аттестации, а сами выборы могут состояться в начале июня.

Сергей Бочаров возглавил АлтГУ в качестве врио в 2018 году, а уже через полгода окончательно стал руководителем вуза.

В недавнем интервью изданию "Толк" Сергей Бочаров заявил, что намерен участвовать в очередных выборах.

"Университет и государство слишком много в меня вложили, чтобы теперь можно было просто так отказаться. Я понимаю, что если я сейчас не пойду на выборы, то университет вступит в зону очередных перемен, кому-то придется все процессы выстраивать. Это будет задержка в развитии университета", – пояснил изданию Сергей Бочаров.

Отметим, что ректора АлтГУ выбирают сроком на пять лет.