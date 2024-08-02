По прогнозам специалистов, геоудары продолжатся в течение двух дней

02 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Магнитосфера Земли никак не оправится от геомагнитных ударов. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уже в ближайшие выходные на планете разразится новая магнитная буря.

Геомагнитные возмущения усилятся в субботу, 3 августа. Согласно предварительному прогнозу, это произойдет после 18:00 по московскому времени. Мощность колебаний достигнет "красной" зоны и будет оставаться высокой всю ночь. Лишь утром 4 августа (в 09:00 по московскому времени) магнитосфера вернется в спокойное состояние.

Сообщается, что на пике сила колебаний составит 6 баллов. Это соответствует уровню G2, означающему среднюю магнитную бурю. Но есть и вероятность сильного магнитного шторма – она составляет 30%.