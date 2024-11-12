На Wildberries начали продавать автомобили BMW

Пока доставляют их только по Москве

12 ноября 2024, 21:10, ИА Амител

BMW / Фото: pxhere.com/ru/photo/114063

Россияне получили возможность приобрести автомобили премиум-класса от немецкого производителя BMW через интернет-магазин Wildberries. На сайте маркетплейса появились в продаже модели X3 30i xDrive в белом и черном цвете.

Цена автомобиля составляет 9,7 миллиона рублей. Для доставки машины в любую точку Москвы используется эвакуатор, который также предоставляет все необходимые документы.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года АвтоВАЗ увеличил стоимость своих автомобилей Lada на 4,3%. Представители компании пообещали не поднимать цены до конца года.