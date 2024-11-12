АвтоВАЗ пообещал не поднимать цены на машины до конца года
При этом с начала года машины уже подорожали
12 ноября 2024, 14:26, ИА Амител
Lada Granta / Фото: vk.com/lada
С начала текущего года АвтоВАЗ увеличил стоимость своих автомобилей Lada на 4,3%. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил президент компании Максим Соколов.
По его словам, это увеличение цен гораздо ниже уровня текущей инфляции по ощущениям и статистике. Повышение не планируется до конца 2024 года.
Ранее представители власти в России выразили недовольство некоторыми характеристиками нового автомобиля Lada Aura и не хотят пересаживаться на него.
Чиновники переживают, что будут потеть в салоне.
14:34:50 12-11-2024
"увеличение цен гораздо ниже уровня текущей инфляции по ощущениям и статистике"
Тогда почему цены на продукцию автоваза в три-четыре раза выше рыночно обоснованных и раз в 10 не соответствуют соотношению цена-качество?
14:44:11 12-11-2024
правильно. 49 дней и потерпеть можно
14:48:44 12-11-2024
И так эти ведра стоят непомерно.
14:50:23 12-11-2024
Ведро оцинкованное-400 рублей стоит,ведро от АвтоВАЗа от 2 миллионов. Зачем платить больше?
16:49:04 12-11-2024
Гость (14:50:23 12-11-2024) Ведро оцинкованное-400 рублей стоит,ведро от АвтоВАЗа от 2 м... От Автоваз ведро ещё и с болтами
14:52:26 12-11-2024
Гранта на роботе в ремонте оказывается дороже камри на гидро-акпп аж в 10 раз. И ресурс имеет в 10 раз меньше. Это не выдумка!
15:04:06 12-11-2024
Гость (14:52:26 12-11-2024) Гранта на роботе в ремонте оказывается дороже камри на гидро...
Как она может дороже быть в ремонте если автоваз ремонтируют сами собственники. Как минимум не надо платить сервисам.
15:28:36 12-11-2024
Гость (15:04:06 12-11-2024) Как она может дороже быть в ремонте если автоваз ремонти...
Прошли те времена, когда сами ремонтировали. Сейчас на конвейере вместо настоящих комплектующих от Бош, Люк и прочих именитых, идут ноунейм и всякие куньлунь - самвсунь- жысяо. Снимаешь сломанную запчасть, заказываешь с тем же арикулом, что на сломанной с конвейера, приходит новая, всё похоже, но нипатходит.
20:41:30 12-11-2024
не поможет