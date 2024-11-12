АвтоВАЗ пообещал не поднимать цены на машины до конца года

При этом с начала года машины уже подорожали

12 ноября 2024, 14:26, ИА Амител

Lada Granta / Фото: vk.com/lada

С начала текущего года АвтоВАЗ увеличил стоимость своих автомобилей Lada на 4,3%. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил президент компании Максим Соколов.

По его словам, это увеличение цен гораздо ниже уровня текущей инфляции по ощущениям и статистике. Повышение не планируется до конца 2024 года.

Ранее представители власти в России выразили недовольство некоторыми характеристиками нового автомобиля Lada Aura и не хотят пересаживаться на него.

Чиновники переживают, что будут потеть в салоне.