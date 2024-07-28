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Ураган с ливнем накрыл Барнаул. Фото и видео последствий

Ветер был такой силы, что повалил кран, а ливневки не справились с дождем

28 июля 2024, 17:36, ИА Амител

Последствия урагана в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул", "В курсе 22", Telegram-канал Сергея Булаева

Ураган с ливнем прошелся по Барнаулу. Сильного ветра не выдержали деревья и башенный кран, а ливневки на многих участках дорог не справились с дождем.

Как рассказывают жители города в социальных сетях, множество дорог превратилось в реки. В частности, под мостом на пересечении Павловского тракта с Малахова образовалось озеро, которое проехать сможет не каждый автомобиль. На снимках, опубликованных в паблике "Инцидент Барнаул", видно, что две машины заглохли.

Наиболее серьезные последствия видны на пересечении улицы Шевченко и бульвара 9 Января. Там ветер повалил башенный кран. Конструкция упала на дорогу и перекрыла проезд. Пострадал ли кто-то в результате происшествия – неизвестно.

В Центральном парке дерево упало возле аттракционов. По словам очевидцев, сразу несколько объектов оказались заблокированы. Другой ствол упал на улице Аванесова – проезд оказался перекрыт, а два легковых автомобиля столкнулись. По словам очевидцев, на самой аллее много сломанных деревьев.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Мусик

09:22:24 29-07-2024

помидоры поливать не надо.

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Гость

09:52:35 29-07-2024

И то польза.

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