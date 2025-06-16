На Южной тепловой станции в Рубцовске улучшили освещение

Систему освещения обновили в рамках проекта "Свет без опасности"

16 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Южная тепловая станция в Рубцовске / Фото: СГК

На Южной тепловой станции (ЮТС) в Рубцовске завершен очередной этап реализации корпоративной программы Сибирской генерирующей компании по повышению безопасности труда. В котлотурбинном цехе установлено современное энергоэффективное освещение, что позволит значительно снизить риски травматизма персонала и улучшить условия работы.

Там полностью заменили устаревшие светильники с лампами накаливания на светодиодные промышленные светильники, которые отличаются яркостью, высокой энергоэффективностью и долгим сроком службы. По словам начальника котлотурбинного цеха Сергея Сивакова, установка нового оборудования не только повысит уровень безопасности и производственную культуру, но и позволит сократить расход электроэнергии на собственные нужды станции.

Работы по реконструкции освещения велись в течение двух месяцев на седьмой и десятой отметках котлотурбинного цеха. Специалисты проложили новые кабельные линии, установили современные светодиодные светильники и электрощиты. Общая стоимость проведенных работ составила 2,4 млн рублей. На сегодняшний день новое оборудование введено в эксплуатацию.

В СГК вопросам охраны труда и снижению производственных рисков уделяют особое внимание. В 2025 году на Южной тепловой станции реализуют сразу несколько проектов в сфере промышленной безопасности – помимо программы "Свет без опасности – системы освещения", также активно внедряется проект "Безопасная высота – стационарные анкерные системы".

Южная тепловая станция в Рубцовске / Фото: СГК

Ранее в рамках данных программ на ЮТС выполнили техническое перевооружение эстакады разгрузки угля: провели реконструкцию площадок обслуживания, установили стационарную анкерную систему и организовали современное освещение рабочих зон.