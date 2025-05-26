Аномально теплая зима. В СГК рассказали, чем отличился прошедший отопительный сезон

Компания уже активно готовится к следующей зиме

26 мая 2025, 08:00, Александра Черданцева

ТЭЦ-3 в Барнауле / Фото: Олег Укладов

Зима 2024-2025 года в Алтайском крае была самой теплой за последние 18 лет. И все равно системе отопления пришлось проходить экзамен на прочность. В Барнауле, Бийске и Рубцовске это сделали успешно, заявил генеральный директор АО "СГК-Алтай" Игорь Лузанов на встрече с журналистами. Единая теплоснабжающая организация не допустила серьезных аварий в крупных алтайских городах. Чтобы их не было и следующей зимой, сейчас компания и ее подрядчики активно проводят ремонты и модернизацию сетей и оборудования. Делают это в том числе и с помощью роботов.

Без срывов и аварий

Прошедший отопительный сезон стартовал 16 сентября в Барнауле, 18-го числа – в Бийске и 20-го – в Рубцовске. Все работы к тому времени были завершены, объекты подключены, серьезных повреждений не зафиксировано. По словам Игоря Лузанова, как раз высокая готовность котельных послужила залогом стабильной работы. Да и зима не стала сурово испытывать сети.

"Это была аномально теплая зима, при средней температуре -2,2 градуса – самая теплая за последние 18 лет. Но по продолжительности, наоборот, – самая длинная за последние шесть лет", – рассказал руководитель алтайского филиала компании.

Аварийность, конечно, была. Во время отопительного сезона зафиксировано 1141 повреждение, примерно на уровне прошлого года. Но при этом не было ни одного отключения более чем на сутки (по нормативам именно это считается аварией, все, что короче, – повреждения), подчеркнул Лузанов.

Количество повреждений по городам:

Барнаул – 638 ситуаций, из них 27 – на магистральных сетях (МТС) и 611 – на внутриквартальных (ВКС);

Бийск – 229, в том числе 13 – на МТС и 216 – на ВКС;

Рубцовск – 274 (9 и 265 соответственно).

Что интересного в этих цифрах для обычного потребителя?

"Благодаря активному ремонту и модернизации сетей в последние годы удалось существенно сократить количество повреждений по магистральным сетям, по которым ресурс подается большому числу потребителей. Сейчас все происшествия в основном на более мелких, внутриквартальных сетях, а значит, и людей, которые временно остаются без тепла, стало меньше", – пояснил журналистам гендиректор "СГК-Алтай".

В прошлом году на ремонтную и инвестиционную программы СГК направила более 8 млрд рублей, что почти на 19% больше, чем годом ранее.

Игорь Лузанов / Фото: Олег Укладов

Рекордные инвестиции

В 2025 году вложений будет еще больше – 10,2 млрд рублей (+27% к прошлому году). Эта сумма складывается из двух направлений. 6,5 млрд рублей пойдет на ремонты и обновление объектов генерации (ТЭЦ и котельные). И 3,7 млрд – на ремонты и обновление сетей.

Ремонтная программа на 2025 год:

Генерация : 28 котлоагрегатов, 16 турбоагрегатов и 16 генераторов, замена 142,2 тонны поверхностей нагрева. Например, на барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 заменят паропроводы. На ТЭЦ-2 также предстоит обновить трансформатор, на ТЭЦ-3 – генератор. И это только малая часть работ. Обновления будут и на бийской ТЭЦ, и на Южной тепловой стации в Рубцовске.



Работы проводят и на объектах малой генерации – котельных, которых на балансе СГК сейчас 65. Часть просто ремонтируют, часть – модернизируют, некоторые переводят с угля на газ. Это позволяет существенно улучшать экологическую ситуацию: за несколько лет такой работы в Барнауле сократили выбросы в атмосферу на 50%, в Бийске – на 24%, в Рубцовске – на 18%.



Кроме того, на всех теплоисточниках планомерно внедряют системы автоматического контроля выбросов. Ранее в Бийске обновили систему водоснабжения, а в Рубцовске установили пылеветрозащитные экраны для улавливания угольной пыли.

: 28 котлоагрегатов, 16 турбоагрегатов и 16 генераторов, замена 142,2 тонны поверхностей нагрева. Например, на барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 заменят паропроводы. На ТЭЦ-2 также предстоит обновить трансформатор, на ТЭЦ-3 – генератор. И это только малая часть работ. Обновления будут и на бийской ТЭЦ, и на Южной тепловой стации в Рубцовске. Работы проводят и на объектах малой генерации – котельных, которых на балансе СГК сейчас 65. Часть просто ремонтируют, часть – модернизируют, некоторые переводят с угля на газ. Это позволяет существенно улучшать экологическую ситуацию: за несколько лет такой работы в Барнауле сократили выбросы в атмосферу на 50%, в Бийске – на 24%, в Рубцовске – на 18%. Кроме того, на всех теплоисточниках планомерно внедряют системы автоматического контроля выбросов. Ранее в Бийске обновили систему водоснабжения, а в Рубцовске установили пылеветрозащитные экраны для улавливания угольной пыли. Сети. В Барнауле заменят 40,3 км труб и восстановят 41 тыс. кв. м территории после перекопов. В Бийске обновят 6,3 км труб и благоустроят 5,9 тыс. "квадратов". В Рубцовске летом предстоит переложить 12,2 км труб и привести в порядок 3,5 тыс. кв. м территории.

"Мы выполняем все обязательства в рамках концессионных соглашений и вкладываем инвестиции в модернизацию теплосетевого хозяйства. Думаем не только о повышении надежности, но и о развитии отопительных систем городов", – подчеркнул Лузанов.

Как раз приобретение трансформаторов, генераторов и другого оборудования позволит решить проблему с нехваткой электрической энергии (которую компания закупает у поставщиков).

Пресс-конференция в СГК / Фото: Олег Укладов

Гидравлические испытания

Без опрессовки пока невозможно подготовить город к зиме. Отключение горячей воды у потребителей – процесс неприятный, но необходимый, подчеркивают в СГК.

Недавний пример: 13 мая на парковке у здания правительства Алтайского края провалился асфальт. Оказалось, что во время испытаний рванула труба. Причем она была еще относительно "молодая", ее проложили в 2007 году. Да и статистика испытания не показывала, что участок опасный. Не проверили бы сейчас – авария могла произойти зимой.

В 2025 году в Барнауле горячую воду отключают в четыре этапа (19 мая – 2 июня, 16-30 июня, 7-21 июля, 28 июля – 11 августа). В Бийске этапов будет шесть, в Рубцовске испытания завершат уже 30 мая.

"Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Из года в год стараемся все сделать быстрее, но в этом вопросе нельзя забывать и о качестве", – сказал Игорь Лузанов.

Отказаться от гидравлических испытаний нельзя, но можно сделать процесс более эффективным. С прошлого года СГК использует новые технологии – роботы, проверяющие трубы изнутри. Метод эффективный, поскольку находит "спящие" дефекты, которые не выявляются обычными испытаниями.

"Метод позволяет изучить трубу изнутри до миллиметра. Это серьезный шаг по повышению надежности тепловых сетей, пока акцент на магистральных", – подчеркнул коммунальщик.

В ближайшие два года в трех городах региона такую диагностику проведут на 111 км сетей. Работы дорогие, ранее в компании сообщили, что в 2025-м на 20 км проверок заложено 120 млн руб. Еще 150 млн выделили на ремонт выявленных скрытых дефектов, в текущем году заменят 5,7 км сетей. Но эти вложения позволят сократить количество повреждений.

ТЭЦ-3 в Барнауле / Фото: Олег Укладов