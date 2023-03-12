На забайкальского мэра возбудили дело за нападение с топором на полицейских

Один из правоохранителей остановил дебошира и отнял у него оружие

12 марта 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На главу городского поселения Сретенское в Забайкалье возбудили уголовное дело за нападение на полицейских. Об этом сообщает "Лента".

По данным СК, правоохранители остановили автомобиль, в котором сидел нетрезвый мужчина. Он не хотел сдаваться полицейским, взялся за топор и попытался ударить. Один из сотрудников обезвредил дебошира и отнял у него оружие.

Дело возбудили по статье 318 УК РФ – "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".