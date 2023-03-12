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На забайкальского мэра возбудили дело за нападение с топором на полицейских

Один из правоохранителей остановил дебошира и отнял у него оружие

12 марта 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На главу городского поселения Сретенское в Забайкалье возбудили уголовное дело за нападение на полицейских. Об этом сообщает "Лента".

По данным СК, правоохранители остановили автомобиль, в котором сидел нетрезвый мужчина. Он не хотел сдаваться полицейским, взялся за топор и попытался ударить. Один из сотрудников обезвредил дебошира и отнял у него оружие.

Дело возбудили по статье 318 УК РФ – "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Комментарии 2

  • С топором из нивы * Вылез мужичок * Лесоруб хреновый * Как глава ничо тк
    12 марта, Гость   Ответить
  • Почему не расстреляли обороняясь.Это вооруженное реальное нападение на полицейского направленное на его убийство.
    12 марта, Гость   Ответить
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