На Земле может возникнуть геомагнитная буря мощностью до 8 баллов

Колебания могут вызвать помехи в работе радио, интернета и остальных технологий, которые работают на радиочастотах

30 января 2024, 22:05, ИА Амител

Поверхность Солнца / Фото: pxhere.com

На Землю обрушился сильный радиационный шторм, который может вызвать геомагнитную бурю мощностью до 7-8 баллов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Колебания могут вызвать помехи в работе радио, интернета и остальных технологий, которые работают на радиочастотах. Кроме того, в приполярных широтах возможны помехи в работе навигации.

Ранее врач-онколог Хамис Магомедова рассказала о том, что вспышки на Солнце могут увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Эксперт порекомендовала следить за сообщениями о повышении солнечной активности, а также соблюдать меры предосторожности, находясь на открытом воздухе.