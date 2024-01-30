Врач предупредила, что вспышки на Солнце увеличивают риск развития рака

Специалист посоветовала следить за оповещениями о солнечной активности

30 января 2024, 11:42, ИА Амител

Поверхность Солнца / Фото: pxhere.com

Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала о том, что вспышки на Солнце могут увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Ее слова передает Life.

Специалист отмечает, что во время повышенной активности на Солнце фиксируется увеличение уровня космической радиации, что влияет на здоровье людей.

Эксперт порекомендовала следить за сообщениями о повышении солнечной активности, а также соблюдать меры предосторожности, находясь на открытом воздухе.

Магомедова отметила, что в такое время особенно важно следить за питанием и включать в рацион фрукты, овощи, зеленый чай, орехи и морепродукты.

Во время полетов специалист рекомендует спрашивать у представителей авиакомпаний, принимаются ли меры для защиты от космической радиации.