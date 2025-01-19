Трамп сможет заключить мирный договор между странами, но для этого потребуется больше, чем 24 часа

19 января 2025, 19:00, ИА Амител

Конфликт России и Украины / Фото: unsplash.com / FlyD

Россия станет победителем в спецоперации на Украине в долгосрочной перспективе, пишет британское издание Daily Express.

"Владимир Зеленский теряет войска и территории с тревожной скоростью, открыто заявляя о необходимости урегулирования конфликта. В конечном итоге победитель будет только один – Россия", – говорится в публикации.

В статье отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп, возможно, сможет заключить мирный договор между Россией и Украиной, но для этого потребуется гораздо больше времени, чем заявленные им 24 часа.

Издание подчеркивает, что Украина сталкивается с экономическим кризисом, поражениями на фронте и снижением поддержки со стороны западных партнеров, что все чаще поднимает вопрос о необходимости переговоров.