На Западе назвали единственно возможного победителя в СВО
Трамп сможет заключить мирный договор между странами, но для этого потребуется больше, чем 24 часа
19 января 2025, 19:00, ИА Амител
Россия станет победителем в спецоперации на Украине в долгосрочной перспективе, пишет британское издание Daily Express.
"Владимир Зеленский теряет войска и территории с тревожной скоростью, открыто заявляя о необходимости урегулирования конфликта. В конечном итоге победитель будет только один – Россия", – говорится в публикации.
В статье отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп, возможно, сможет заключить мирный договор между Россией и Украиной, но для этого потребуется гораздо больше времени, чем заявленные им 24 часа.
Издание подчеркивает, что Украина сталкивается с экономическим кризисом, поражениями на фронте и снижением поддержки со стороны западных партнеров, что все чаще поднимает вопрос о необходимости переговоров.
20:42:39 19-01-2025
ждут решения Трампа
22:58:25 19-01-2025
Александр (20:42:39 19-01-2025) ждут решения Трампа... На Западе назвали единственно возможного победителя в СВО.
Трамп 😂👍
23:19:22 19-01-2025
Александр (20:42:39 19-01-2025) ждут решения Трампа... Да! Сами то уже не могут...!
03:10:35 20-01-2025
какие то прям такие выводы вдумчивые. Серьезно?! конечно же Россия! могущественная богатая с супервоенкой и корейцами в союзе, поддержкой китайцев и индусов и арабов и пр. 70 проц сообщества Мира.
07:28:16 20-01-2025
- "Россия станет победителем в спецоперации на Украине в долгосрочной перспективе, пишет британское издание Daily Express."---- Интересно, сколько кило фунтов заплатили этому изданию?
07:54:52 20-01-2025
Филипп Филиппыч (07:28:16 20-01-2025) - "Россия станет победителем в спецоперации на Украине в дол... заплатили этому изданию? --- тоже так подумал, но это ничего не меняет. С другой стороны денег и возможности проплатить в 100 раз больше. С их стороны проплачено 99 % интернета. Там Трампу прострелили ухо и чуть не посадили. Поэтому там надо иметь смелость, чтобы написать такое. И если написали, значит другая сторона уже не всесильна. Это хорошо
09:30:10 20-01-2025
Никто и не сомневался, что Победа будет за Россией.
12:06:12 20-01-2025
Пентагон убирает свидетелей и разработчиков своего боевого робота - ИИ который рулил операцией украина. Два дня назад убили индийца - ведущего программиста этого ИИ который испугался и прекратил с военными сотрудничество. Его нашли в номере с переломанными костями, выбитыми зубами и с клоком чужих волос в кулаке - застреленного в затылок. Квартира его была разгромлена в пух и прах. Матери полиция вынесла вердикт - сам застрелился. А то что он должен был руки как факир завернуть и себе снизу в затылок выстрелить они сказали что он возможно так и сделал и сам себя избил перед этим
16:22:40 20-01-2025
майор (12:06:12 20-01-2025) Пентагон убирает свидетелей и разработчиков своего боевого р... В дурдоме у вас двери сегодня забыли закрыть ? Как вы до компа то дорвались, недосмотр персонала однако ....