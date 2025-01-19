НОВОСТИПолитика

На Западе назвали единственно возможного победителя в СВО

Трамп сможет заключить мирный договор между странами, но для этого потребуется больше, чем 24 часа

19 января 2025, 19:00, ИА Амител

Конфликт России и Украины / Фото: unsplash.com / FlyD
Конфликт России и Украины / Фото: unsplash.com / FlyD

Россия станет победителем в спецоперации на Украине в долгосрочной перспективе, пишет британское издание Daily Express.

"Владимир Зеленский теряет войска и территории с тревожной скоростью, открыто заявляя о необходимости урегулирования конфликта. В конечном итоге победитель будет только один – Россия", – говорится в публикации.

В статье отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп, возможно, сможет заключить мирный договор между Россией и Украиной, но для этого потребуется гораздо больше времени, чем заявленные им 24 часа.

Издание подчеркивает, что Украина сталкивается с экономическим кризисом, поражениями на фронте и снижением поддержки со стороны западных партнеров, что все чаще поднимает вопрос о необходимости переговоров.

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Трамп отказался от обещания закончить конфликт на Украине за сутки

Команда Трампа намерена продолжить поддержку Украины, сообщают источники
НОВОСТИПолитика
СВО США Россия Политика международные отношения украина спецоперация

Комментарии 9

Avatar Picture
Александр

20:42:39 19-01-2025

ждут решения Трампа

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:58:25 19-01-2025

Александр (20:42:39 19-01-2025) ждут решения Трампа... На Западе назвали единственно возможного победителя в СВО.
Трамп 😂👍

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:19:22 19-01-2025

Александр (20:42:39 19-01-2025) ждут решения Трампа... Да! Сами то уже не могут...!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:10:35 20-01-2025

какие то прям такие выводы вдумчивые. Серьезно?! конечно же Россия! могущественная богатая с супервоенкой и корейцами в союзе, поддержкой китайцев и индусов и арабов и пр. 70 проц сообщества Мира.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Филипп Филиппыч

07:28:16 20-01-2025

- "Россия станет победителем в спецоперации на Украине в долгосрочной перспективе, пишет британское издание Daily Express."---- Интересно, сколько кило фунтов заплатили этому изданию?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:54:52 20-01-2025

Филипп Филиппыч (07:28:16 20-01-2025) - "Россия станет победителем в спецоперации на Украине в дол... заплатили этому изданию? --- тоже так подумал, но это ничего не меняет. С другой стороны денег и возможности проплатить в 100 раз больше. С их стороны проплачено 99 % интернета. Там Трампу прострелили ухо и чуть не посадили. Поэтому там надо иметь смелость, чтобы написать такое. И если написали, значит другая сторона уже не всесильна. Это хорошо

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:30:10 20-01-2025

Никто и не сомневался, что Победа будет за Россией.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

12:06:12 20-01-2025

Пентагон убирает свидетелей и разработчиков своего боевого робота - ИИ который рулил операцией украина. Два дня назад убили индийца - ведущего программиста этого ИИ который испугался и прекратил с военными сотрудничество. Его нашли в номере с переломанными костями, выбитыми зубами и с клоком чужих волос в кулаке - застреленного в затылок. Квартира его была разгромлена в пух и прах. Матери полиция вынесла вердикт - сам застрелился. А то что он должен был руки как факир завернуть и себе снизу в затылок выстрелить они сказали что он возможно так и сделал и сам себя избил перед этим

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:40 20-01-2025

майор (12:06:12 20-01-2025) Пентагон убирает свидетелей и разработчиков своего боевого р... В дурдоме у вас двери сегодня забыли закрыть ? Как вы до компа то дорвались, недосмотр персонала однако ....

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров