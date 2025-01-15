Трамп отказался от обещания закончить конфликт на Украине за сутки

Команда Трампа намерена продолжить поддержку Украины, сообщают источники

15 января 2025, 07:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от обещания завершить украинский конфликт за 24 часа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в его окружении.

Согласно публикации, команда Трампа обеспокоена возможным повторением ситуации с хаотичным выводом американских войск из Афганистана, произошедшим при администрации действующего президента США Джо Байдена.

"Вся команда Трампа одержима демонстрацией силы и стремлением выглядеть уверенно. Это влияет на их подход к украинскому вопросу", – цитирует издание своего собеседника.

Источники уточняют, что окончательное решение по урегулированию конфликта еще не принято. Однако, несмотря на корректировку первоначальных заявлений, команда Трампа намерена продолжить поддержку Украины.