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Трамп отказался от обещания закончить конфликт на Украине за сутки

Команда Трампа намерена продолжить поддержку Украины, сообщают источники

15 января 2025, 07:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от обещания завершить украинский конфликт за 24 часа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в его окружении.

Согласно публикации, команда Трампа обеспокоена возможным повторением ситуации с хаотичным выводом американских войск из Афганистана, произошедшим при администрации действующего президента США Джо Байдена.

"Вся команда Трампа одержима демонстрацией силы и стремлением выглядеть уверенно. Это влияет на их подход к украинскому вопросу", – цитирует издание своего собеседника.

Источники уточняют, что окончательное решение по урегулированию конфликта еще не принято. Однако, несмотря на корректировку первоначальных заявлений, команда Трампа намерена продолжить поддержку Украины.

СВО США Россия Политика украина

Комментарии 13

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Филипп Филиппыч

07:15:20 15-01-2025

24 часа, это была предвыборная уловка. Так что дроны и ракеты будут лететь.

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Гость

07:17:05 15-01-2025

Так он же уже давно сказал, что за полгода. Про сутки это было образно, для красного словца. А полгода реально

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Иван

07:43:40 15-01-2025

Это было очевидно, Трамп болтун и врунишка, с его приходом практически ничего не изменится.

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Гость

14:32:43 15-01-2025

Иван (07:43:40 15-01-2025) Это было очевидно, Трамп болтун и врунишка, с его приходом п... Трамп за производство и "сделать Америку снова великой". Поэтому он двумя руками будет за загрузку своих военных заводов. За создание проблем о всему миру. За ослабление и РФ, и Европы, и Китая. А то что за границами гибнут люди, то проблемы индейцев шерифа не волнуют. Гегемон, главный хулиган на планете, разошелся, где-то напрямую, где-то стравливая страны, где-то потоками эмигрантов.

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Гость

07:47:55 15-01-2025

татошка балобошка.
Да какая разница какую марионетку выбрали, дед в деменции или этот полудед. Руководство вражеской страны всеравно не является этими марионетками. правят иные люди.

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Гость

08:05:09 15-01-2025

А кому он обещал? Американцам или украинцам? Или кому?

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гость

08:11:29 15-01-2025

не пацан_сказал_пацан_сделал)))

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Элен без ребят

08:20:07 15-01-2025

всем адекватным это было очевидно. остальные однажды уже ждали Трампа и мемасики строчили. ну как, дождались в прошлый раз? расскажите, что особенно понравилось в правлении "Товарища Трампа".

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Элен без ребят

08:25:35 15-01-2025

а про возможное признание Крыма российским, как было в предыдущей предвыборной кампании, уже все забыли? помните чем закончилось? кто помнит, что законом о санкциях и огромным пакетом антироссийских санкций, тот молодец и никогда этому хитрому лису доверять не будет, но вот один плюс в его правлении точно есть: он неприлично богат и ему есть, что терять, потому ядерной войны он не допустит.

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Гость

09:12:24 15-01-2025

Все это бред.

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Гость

10:11:02 15-01-2025

Действительно мог бы стать человеком года тот, кто остановил бы войну. И навсегда вписал бы себя в историю.

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Гость

14:48:37 15-01-2025

Гость (10:11:02 15-01-2025) Действительно мог бы стать человеком года тот, кто остановил... войну? вы в курсе понятия юридического??! не пишите ерунду то

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Гость

14:47:16 15-01-2025

пока его не инаугурируют, он может болтать все что угодно... народ, вы нервы не трепите себе

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