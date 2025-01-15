Трамп отказался от обещания закончить конфликт на Украине за сутки
Команда Трампа намерена продолжить поддержку Украины, сообщают источники
15 января 2025, 07:00, ИА Амител
Избранный президент США Дональд Трамп отказался от обещания завершить украинский конфликт за 24 часа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в его окружении.
Согласно публикации, команда Трампа обеспокоена возможным повторением ситуации с хаотичным выводом американских войск из Афганистана, произошедшим при администрации действующего президента США Джо Байдена.
"Вся команда Трампа одержима демонстрацией силы и стремлением выглядеть уверенно. Это влияет на их подход к украинскому вопросу", – цитирует издание своего собеседника.
Источники уточняют, что окончательное решение по урегулированию конфликта еще не принято. Однако, несмотря на корректировку первоначальных заявлений, команда Трампа намерена продолжить поддержку Украины.
07:15:20 15-01-2025
24 часа, это была предвыборная уловка. Так что дроны и ракеты будут лететь.
07:17:05 15-01-2025
Так он же уже давно сказал, что за полгода. Про сутки это было образно, для красного словца. А полгода реально
07:43:40 15-01-2025
Это было очевидно, Трамп болтун и врунишка, с его приходом практически ничего не изменится.
14:32:43 15-01-2025
Иван (07:43:40 15-01-2025) Это было очевидно, Трамп болтун и врунишка, с его приходом п... Трамп за производство и "сделать Америку снова великой". Поэтому он двумя руками будет за загрузку своих военных заводов. За создание проблем о всему миру. За ослабление и РФ, и Европы, и Китая. А то что за границами гибнут люди, то проблемы индейцев шерифа не волнуют. Гегемон, главный хулиган на планете, разошелся, где-то напрямую, где-то стравливая страны, где-то потоками эмигрантов.
07:47:55 15-01-2025
татошка балобошка.
Да какая разница какую марионетку выбрали, дед в деменции или этот полудед. Руководство вражеской страны всеравно не является этими марионетками. правят иные люди.
08:05:09 15-01-2025
А кому он обещал? Американцам или украинцам? Или кому?
08:11:29 15-01-2025
не пацан_сказал_пацан_сделал)))
08:20:07 15-01-2025
всем адекватным это было очевидно. остальные однажды уже ждали Трампа и мемасики строчили. ну как, дождались в прошлый раз? расскажите, что особенно понравилось в правлении "Товарища Трампа".
08:25:35 15-01-2025
а про возможное признание Крыма российским, как было в предыдущей предвыборной кампании, уже все забыли? помните чем закончилось? кто помнит, что законом о санкциях и огромным пакетом антироссийских санкций, тот молодец и никогда этому хитрому лису доверять не будет, но вот один плюс в его правлении точно есть: он неприлично богат и ему есть, что терять, потому ядерной войны он не допустит.
09:12:24 15-01-2025
Все это бред.
10:11:02 15-01-2025
Действительно мог бы стать человеком года тот, кто остановил бы войну. И навсегда вписал бы себя в историю.
14:48:37 15-01-2025
Гость (10:11:02 15-01-2025) Действительно мог бы стать человеком года тот, кто остановил... войну? вы в курсе понятия юридического??! не пишите ерунду то
14:47:16 15-01-2025
пока его не инаугурируют, он может болтать все что угодно... народ, вы нервы не трепите себе