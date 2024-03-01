На заседании ГД заслушают тему обсуждения офицерами ФРГ атаки на Крымский мост

Володин предложил направить в Бундестаг требование провести расследование

01 марта 2024, 17:31, ИА Амител

Крымский мост / Фото: ТАСС

Вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту, запись разговоров которых была опубликована ранее, будет заслушан на ближайшем заседании Госдумы. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"После возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта, заслушаем этот вопрос на заседании Государственной Думы", – написал он.Володин также заявил, что следует направить в Бундестаг требование провести расследование. Берлин должен пояснить, какими решениями руководствовались военные бундесвера, обсуждая планы нанесения ударов по территории России, а также понесут ли они наказание за подобное. Кроме того, знают ли о произошедшем депутаты Бундестага и понимает ли канцлер Германии Олаф Шольц, "что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов".

Напомним, что ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила, что получила аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают подготовку к скрытому удару по Крымскому мосту.