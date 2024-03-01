Симоньян: немецкие военные готовят скрытый удар по Крымскому мосту
Она ссылается на аудиозапись разговора высокопоставленных военнослужащих Германии
01 марта 2024, 16:16, ИА Амител
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале об аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают подготовку к скрытому удару по Крымскому мосту.
"На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц. – Прим. ред.) мог продолжать говорить, что его хата с краю", – написала Симоньян.
Она подчеркнула, что на 40-минутной записи немецкие военнослужащие заявили, что их американские и британские коллеги давно напрямую участвуют в конфликте.
"В связи с этим обращаюсь с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, мининдел ФРГ и лично Шольцу. Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз? Ответ, как это принято во всех запросах от ваших СМИ, хотелось бы видеть сегодня к обеду. А то мало ли что завтра", – добавила Симоньян.
16:22:55 01-03-2024
Вот именно:пора деятельно отметить,причём на территории Германии.
16:25:22 01-03-2024
не знаю про немцев. Но эта Симонян говорила про ядерный удар по Сибири. И не видел публичных извинений за это. Наверно это ее принципиальная позиция.
18:13:16 01-03-2024
Гость (16:25:22 01-03-2024) не знаю про немцев. Но эта Симонян говорила про ядерный удар... Армянская диаспора минусует
18:18:43 01-03-2024
Гость (16:25:22 01-03-2024) не знаю про немцев. Но эта Симонян говорила про ядерный удар... В интернете поищи. Там полное интервью!!! Слова вырваны... как всегда!
20:15:23 01-03-2024
Гость (18:18:43 01-03-2024) В интернете поищи. Там полное интервью!!! Слова вырваны... к... ну да,это просто оборот речи такой и чисто ее личное мнение,которое кому то разрешено основным законом,а кого то за это садят
16:47:10 01-03-2024
Про немцев все известно, они уже взрывали русские мосты. И еще хотят, для этого оружие бандеровцам и поставляют
17:06:06 01-03-2024
Эти люди забыли 45-год...Мой дед там погиб.Буду вам мстить...
19:12:24 01-03-2024
Если сделают, разбомбить мост в Германии, предварительно предупредив
08:12:18 02-03-2024
Борис (19:12:24 01-03-2024) Если сделают, разбомбить мост в Германии, предварительно пре... Сходи Боря, рвани
09:55:22 02-03-2024
Гость (08:12:18 02-03-2024) Сходи Боря, рвани ... А по вашему к этому не идёт?
09:15:55 02-03-2024
Борис (19:12:24 01-03-2024) Если сделают, разбомбить мост в Германии, предварительно пре... Такого моста в Германии нет. Разбомбить мост между Данией и Швецией.