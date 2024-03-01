Симоньян: немецкие военные готовят скрытый удар по Крымскому мосту

Она ссылается на аудиозапись разговора высокопоставленных военнослужащих Германии

01 марта 2024, 16:16, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: t.me/margaritasimonyan

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале об аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают подготовку к скрытому удару по Крымскому мосту.

"На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц. – Прим. ред.) мог продолжать говорить, что его хата с краю", – написала Симоньян.

Она подчеркнула, что на 40-минутной записи немецкие военнослужащие заявили, что их американские и британские коллеги давно напрямую участвуют в конфликте.