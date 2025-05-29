На здравоохранение Алтайского края в 2024 году направили более 66 млрд рублей

Эти средства пошли на строительство медицинских объектов, закупку оборудования и выплаты врачам, рассказал Виктор Томенко

29 мая 2025, 11:04, ИА Амител

Медик в поликлинике за работой / Фото: amic.ru

Объем финансирования сферы здравоохранения в Алтайском крае в прошлом году вырос на 13,5% по сравнению с 2023-м. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко в ходе отчета о работе краевого правительства за прошлый год.

Глава региона напомнил, что в 2024-м ввели в эксплуатацию более 30 медицинских объектов: ФАПы, врачебные амбулатории и новую поликлинику в Советском районе. Кроме того, был проведен и ремонт многих медучреждений. Так, масштабные работы провели в здании наркологического диспансера. А в центральной горбольнице Бийска после капремонта открыли региональный сосудистый центр.

Всего ремонт зданий и помещений завершили в 88 медицинских организациях, отметил Томенко.

По его словам, не прекращается и системное обновление материально-технической базы. Так, в 2024-м было закуплено 23 единицы тяжелого рентгенологического оборудования, расширен автопарк скорой и неотложной помощи в муниципалитетах.

Глава региона напомнил, что продолжается и работа по борьбе с нехваткой медиков. В прошлом году уже введенные меры поддержки медработников дополнили новыми. В частности, были установлены выплаты для сотрудников скорой. По словам Томенко, они охватят порядка 2,5 тысячи человек, что потребует около 300 млн рублей ежегодно.

Эта работа отражается и в качественных показателях, отметил губернатор. Так, в прошлом году жители края посетили поликлиники более 20 млн раз – на 2,5% больше, чем в 2023-м. На 7,7% вырос объем высокотехнологичной помощи – ее получили 20 тысяч человек. Более 25 тысяч жителей Алтайского края прошли медицинскую реабилитацию.

Виктор Томенко подчеркнул, что задачи краевых властей в сфере здравоохранения не меняются.

"Это современная медицинская помощь на всех уровнях – от первичного звена до специализированных краевых учреждений. Люди ждут точной диагностики, эффективного лечения, возможности быстро попасть на прием к врачу", – сказал глава региона.

По его словам, это непростая работа с учетом обширной территории края и объективно существующего кадрового дефицита.