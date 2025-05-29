На здравоохранение Алтайского края в 2024 году направили более 66 млрд рублей
Эти средства пошли на строительство медицинских объектов, закупку оборудования и выплаты врачам, рассказал Виктор Томенко
29 мая 2025, 11:04, ИА Амител
Объем финансирования сферы здравоохранения в Алтайском крае в прошлом году вырос на 13,5% по сравнению с 2023-м. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко в ходе отчета о работе краевого правительства за прошлый год.
Глава региона напомнил, что в 2024-м ввели в эксплуатацию более 30 медицинских объектов: ФАПы, врачебные амбулатории и новую поликлинику в Советском районе. Кроме того, был проведен и ремонт многих медучреждений. Так, масштабные работы провели в здании наркологического диспансера. А в центральной горбольнице Бийска после капремонта открыли региональный сосудистый центр.
Всего ремонт зданий и помещений завершили в 88 медицинских организациях, отметил Томенко.
По его словам, не прекращается и системное обновление материально-технической базы. Так, в 2024-м было закуплено 23 единицы тяжелого рентгенологического оборудования, расширен автопарк скорой и неотложной помощи в муниципалитетах.
Глава региона напомнил, что продолжается и работа по борьбе с нехваткой медиков. В прошлом году уже введенные меры поддержки медработников дополнили новыми. В частности, были установлены выплаты для сотрудников скорой. По словам Томенко, они охватят порядка 2,5 тысячи человек, что потребует около 300 млн рублей ежегодно.
Эта работа отражается и в качественных показателях, отметил губернатор. Так, в прошлом году жители края посетили поликлиники более 20 млн раз – на 2,5% больше, чем в 2023-м. На 7,7% вырос объем высокотехнологичной помощи – ее получили 20 тысяч человек. Более 25 тысяч жителей Алтайского края прошли медицинскую реабилитацию.
Виктор Томенко подчеркнул, что задачи краевых властей в сфере здравоохранения не меняются.
"Это современная медицинская помощь на всех уровнях – от первичного звена до специализированных краевых учреждений. Люди ждут точной диагностики, эффективного лечения, возможности быстро попасть на прием к врачу", – сказал глава региона.
По его словам, это непростая работа с учетом обширной территории края и объективно существующего кадрового дефицита.
11:37:44 29-05-2025
Но чтобы поставить монитор, для обследования сердца жду очередь уже второй месяц. С 17 апреля. Первая поликлиника. Барнаул.
12:00:27 29-05-2025
и 35 ФАПов и ВА закрывают...
12:06:07 29-05-2025
Лично на мне эти 66 ярдов никак не отобразились. Думаю, и на 98% процентах жителей края.
Нет ни врачей, и, соответственно, попасть к ним невозможно.
Давно Вы, Виктор Петрович, были на приеме у врача в государственной поликлинике? Я отвечу за Вас.
Если даже и ходили, то только в платную....................
12:11:59 29-05-2025
За четверть этой суммы можно купить много врачей с их семьями до кучи. Однако?
14:47:20 29-05-2025
столько денег угрохали, а стало только хуже... кто- нибудь контролирует траты? как пациент хочу рассказать про врачей, которым выплачивают: за последнюю неделю я была у трёх врачей в поликлинике, а потом на Госуслугах увидела то, что эти врачи пишут на приеме. так вот,
у двоих терапевтов - сплошная липа. моих жалоб даже близко нет, зато полно подробностей несуществующего осмотра! дают направление к узким специалистам, которых нет в поликлинике и направление на УЗИ, которое ждать несколько месяцев, тк некому делать. за что им доплачивают?! завтра буду обращаться в страховую и Минздрав. пусть мне объяснят.
02:47:55 30-05-2025
Освоить то можно и 100 и 200 миллиардов, а вот к окулисту 2 месяца попасть не мог. За что плачу налоги?