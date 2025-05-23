"Их и так не было". Что за ФАПы закрывают на Алтае и почему врачи не видят в этом проблемы

Руководители больниц объясняют: бессмысленно ждать, что в село с 40 жителями вдруг приедет молодой фельдшер

23 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Ветхий сельский ФАП / Фото: Минздрав Алтайского края

32 фельдшерско-акушерских пункта в селах Алтайского края закрывают в 2025 году. Об этом в ходе своей онлайн-конференции сообщил председатель комитета по здравоохранению краевого Заксобрания (АКЗС) Владимир Лещенко. Он подчеркнул, что в этих населенных пунктах медпомощь людям будут оказывать мобильные ФАПы.

Нашлись и критики такого решения, которые называют его "очередной волной оптимизации". Но главврачи больниц, к которым относятся закрытые объекты, объясняют: по факту этих ФАПов уже давно не существует.

"Нет смысла сидеть и ждать, когда что-то изменится"

Сразу пять фельдшерско-акушерских пунктов, которые попали под ликвидацию, находятся в Первомайском районе: в селах Малая Повалиха, Таловка, Новокопылово, Новочесноковка и Нижняя Петровка. В каждом из них живет меньше 100 человек, поясняет главврач местной ЦРБ Жанна Шутковская.

"Решение принято не просто так: мы проанализировали демографию в этих селах. На протяжении последних десяти лет там прослеживается отток как взрослого, так и детского населения. В основном там живут люди пожилого возраста – нет предпосылок, что количество жителей начнет увеличиваться. Так что нет никакого смысла сидеть и ждать, что ситуация изменится. Строительство новых ФАПов в этих селах нецелесообразно", – поясняет специалист.

При этом действующие здания находятся далеко не в самом лучшем состоянии и не соответствуют современным стандартам: есть постройки и 60-х, и даже 50-х годов прошлого века. Но и это не главное, отмечает Шутковская: в большинстве ФАПов уже давно нет никаких медработников.

"Я руковожу Первомайской ЦРБ уже десять лет. За это время в четырех из этих пяти сел фельдшера вообще не было. Только в Нижней Петровке была медсестра, но она не может выполнять те задачи, с которыми справляется мобильный ФАП. Ведь фельдшер, который приезжает в село, наделен полномочиями лечащего врача", – говорит главврач.

По ее словам, к моменту закрытия ФАПов все эти небольшие села уже получали помощь в мобильном комплексе. К некоторым машина с фельдшером приезжает уже больше пяти лет.

"В 2019 году мы стали первым районом в крае, получившим мобильный ФАП. Сразу же организовали маршруты в Малую Повалиху и Таловку. В 2021-м подключили Новокопылово и Новочесноковку. А уже в прошлом году комплекс начал выезжать и в Нижнюю Петровку", – рассказывает руководитель ЦРБ.

По ее словам, комплекс исправно приезжает в каждое село дважды в месяц. Местные жители давно привыкли, что помощь они получают в выездном формате.

Поэтому новость о том, что пустующие ФАПы и вовсе ликвидируют, большинство местных восприняло спокойно, говорит замглавы района по социальным вопросам Петр Роккель.

"Принципиально ничего не поменялось: люди уже несколько лет получали помощь посредством работы выездного ФАПа. Работа организована, без медицинской помощи никто не оставлен. Так что возмущений никаких не было, большинство остались удовлетворены", – сообщил чиновник.

"Ну какой фельдшер после колледжа сюда поедет?"

Похожая ситуация и в Кулундинском районе, где в 2025 году ликвидируют два фельдшерско-акушерских пункта. Как рассказал руководитель ЦРБ Александр Скиба, закрывают ФАПы в селах Орловка и Екатериновка: в каждом живет чуть больше 30 человек. Ни в первом, ни во втором фельдшера не было.

"В Орловке сотрудника нет уже два с половиной года. Мобильный комплекс туда мы запустили еще в прошлом году. В Екатериновке была фельдшер, но она ушла в декрет. При этом село находится в 3 км от Ананьевки, где живет более 300 человек, фельдшеру уже почти 80 лет. Мы решили, что молодой сотрудник после выхода из декрета переедет работать в Ананьевку", – поясняет ситуацию главврач.

По его словам, очень наивно полагать, что в обозримом будущем в одно из этих сел приедет новый фельдшер.

"Тут надо смотреть на ситуацию объективно. Если в селе живет 35 человек, большинство из которых уже в пенсионном возрасте, какой сотрудник после колледжа туда поедет? Взять Екатериновку – она находится в 60 км от райцентра. Зачем туда ехать молодому фельдшеру, какое у него будет жизненное разнообразие?" – рассуждает Скиба.

По его словам, идею ликвидации ФАПов обсуждали на собрании жителей, где были и врачи, и администрация. Большинство эту идею поддержало: люди уже давно пользуются услугами мобильного ФАПа, так что не видят никакой проблемы.

Тем более что возможности передвижного комплекса даже шире, чем в ветхом ФАПе. Автомобили оборудованы аппаратами ЭКГ, гинекологическими креслами, приборами для измерения давления и кислорода в крови, глюкозы и холестерина. Выездной сотрудник может провести диспансеризацию, осуществить диспансерное наблюдение, выписать направление или рецепт.

Что говорят в Минздраве?

В региональном Минздраве подчеркивают, что подобные решения принимают в соответствии с приказом № 543н Минздрава РФ "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению". В документе четко прописаны нормы для всей страны: населенные пункты, где меньше сотни жителей, должны обслуживаться в выездной форме.

При этом ведомство детально изучает каждый инфраструктурный объект и состав жителей, рассказывает замминистра здравоохранения региона Виталий Лазарев. Во внимание принимают три критерия: количество населения, степень износа здания и наличие медработника.

"Исторически здравоохранение Алтайского края обладает большой инфраструктурой – более тысячи подразделений. По этому количеству мы первые в Сибири. Но есть и большая потребность в изменениях. Многие здания нуждаются в приведении к санитарным нормам и современным требованиям", – пояснил специалист.

Он напомнил, что в 2025 году в регионе продолжают реализацию проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", в рамках которого строят новые ФАПы и ремонтируют старые. Но эти планы создавались в далеком 2019-м: с тех пор условия в районах поменялись. Поэтому данные обновляют, чтобы на их основе выстроить работу в рамках нового нацпроекта, которые начнутся в 2026-м.

Но даже там, где не изношено здание и нет работника, но есть достаточное количество населения, ФАПы не закрывают, подчеркнул Лазарев. Он напомнил, что с прошлого года в Алтайском крае реализуют проект "Помощник фельдшера". В его рамках обучение прошли уже 75 человек, которые трудятся в небольших селах.

Закрытие ФАПов, где нет ни условий, ни сотрудников, ни достаточного количества жителей, Лазарев называет не оптимизацией, а гарантированностью медобслуживания. Ведь вместо полного отсутствия медицинской помощи жители получают подготовленного сотрудника с полным набором оборудования, который приезжает дважды в месяц.