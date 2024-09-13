На Земле началась магнитная буря класса G2

Специалисты ожидают два "скачка"

13 сентября 2024, 07:46, ИА Амител

Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com

Ученые из Института прикладной геофизики сообщили о прогнозируемом повышении геомагнитной активности. Об этом пишет ТАСС.

По их данным, уровень возмущенности магнитного поля Земли оценивается как "умеренный" (G2). Шкала мониторинга имеет пять уровней, где G5 – это "экстремально сильно", а G1 – "слабо".

Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), изменение геомагнитной обстановки началось в 06:00 (мск). В это время скорость солнечного ветра увеличилась с 350 до примерно 450 километров в секунду. Примерно в 12:00 скорость солнечного ветра возросла до 530 километров в секунду.