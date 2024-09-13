На Земле началась магнитная буря класса G2
Специалисты ожидают два "скачка"
13 сентября 2024, 07:46, ИА Амител
Ученые из Института прикладной геофизики сообщили о прогнозируемом повышении геомагнитной активности. Об этом пишет ТАСС.
По их данным, уровень возмущенности магнитного поля Земли оценивается как "умеренный" (G2). Шкала мониторинга имеет пять уровней, где G5 – это "экстремально сильно", а G1 – "слабо".
Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), изменение геомагнитной обстановки началось в 06:00 (мск). В это время скорость солнечного ветра увеличилась с 350 до примерно 450 километров в секунду. Примерно в 12:00 скорость солнечного ветра возросла до 530 километров в секунду.
19:13:15 13-09-2024
это ерунда все и в категории "слабые возмущения" так что слово "буря" неуместно
05:04:08 17-09-2024
Гость (19:13:15 13-09-2024) это ерунда все и в категории "слабые возмущения" так что сл... Это не слово. Это _термин_. Буря(реальная) происходит на поверхности Солнца. Там и вихрь, и выплеск веществ...только гравитацию там тоже никто не отменял, поэтому усё это обратно на поверхность падает. До нас долетает через 8,5 минут(ежли мне склероз не изменяет) то, что гравитация хватонуть не может. Т.е. это свет и широкоспектральный пучок радиоизлучений/γ-квантов(КВЧ спектр). И вот последний - хор-роший такой тест на прочность озонового слоя(О3, как замкнутый контур, умеет делать ступенчатое ослабление КЭВов кванта, превращая их в токи Фуко - на том же принципе греет обычная микроволновка). +Радиоволны и уж тем более γ-кванты не отклоняются, да и рассеиваться им в космосе не на чем. Поэтому нам шугаться стоит таких выплесков только в направлении планеты(об остальных нам учёные даже не сообщают. Радиосвязи всех видов(в особенности спутниковой) конечно придётся туго(этот спектр озон уже не давит). А вот выше...ну хто над собой озоновый слой не продырявил - радостно понаблюдает свечение Вавилова-Черенкова в атмосфере (ака северное сияние), увидев какого цвета спектр воздуха. Ну а над кем он слишком тонкий - споймает ещё и недодавленную радиацию полным обьёмом. Впрочем, у кого К40 в костях достаточным обьёмом наработан - отделается лёгким испугом. У кого нет - тому ой, не повезло с потомством через поколение.
03:48:16 14-09-2024
В Петрозаводске северное сияние было
15:13:09 14-09-2024
Здравствуйте.Все магнитные бури очень даже объяснимы.Мы накопили с масочным режимом кислотные, солевые, щелочные, спиртовые, ацетоновые растворы,поэтому ходим как заряженные аккумуляторы, заряженные частицы.А там где эти растворы,там имеется проводимость тока, копится напряжение U+U+U...=очень большое напряжение.А там где магнитное поле ,там есть электричество,там есть электрическое поле, потому что электрическое поле и магнитное поле не существуют друг без друга.Так и пишут в учебниках по физике 8кл.Человек пропускает через себя электрический заряд стр учебник физики8кл: 57!,54,86,85!итд в тексте,. мы можем его понизить себе стр 60,61,66,предотвратить себе и природе стр94,96,99,58!!!88,90,93,А ещё из за масок,в природу плохо шла конденсация,Н2О и СО2,то что бережёт планету от возгорания.
.Поэтому и происходят магнитные скачки напряжения.Понадобятся реостаты,людям необходимо пить молоко, принимать душ чтоб большое напряжение делилось на маленькие капли,(это есть в фото файлах всех писем),кушать фрукты в них углеводы, воздух и кислород,что необходимо для правильного энергетического обмена, есть мороженое(холод и маленькие капли и воздух снижают напряжение)строго дышать достаточно,чтоб восстанавливать энергетический обмен(не получались спиртовые , кислотные, ацетоновые, щелочные, солевые растворы)понижать напряжение.Возможно на одежде носить эмблемы из диэлектриков, материала из веществ не проводящих электрический ток.Током можно получить ожоги.Все это можно понять в учебниках биологии,в учебнике физики-8кл.Перышкина, Родиной.
05:33:40 17-09-2024
Марина (15:13:09 14-09-2024) Здравствуйте.Все магнитные бури очень даже объяснимы.Мы нако... Молнией в металлическую статую? Дети! Физику в школе надо было учить!(с)Магнетто(люди Икс).
Вот тут яркий пример, как её учить СОВСЕМ НЕ надо было.
Аффтар про закон ома не забыл? А активное/реактивное сопротивление собственного тела знает? И как оно меняется зависимо от ионных процессов? Чем меньше сопротивление, тем больше ток(падение напряжения), но и тем выше невосприимчивость к радиоволнам(поверхностное ослабление кожи). Происходит поглощение с выделением тепла и тем больше, чем выше частота и чем больше ионов(электропроводящих элементов). Собсно по этому мы и не замечаем шкурой всю ту массу натыканных наземных радиоизлучаек(тоже греющих воздух киловаттами), радиоизлучение просто тупо поглощая(хто не верит - могёт пройтись между антенной FM-приёмника и далеко расположенной станцией и эффект ПРОСТО УСЛЫШАТЬ. Ну или пройтись строго перед носом правильно наведённой комнатной антенны и УВИДЕТЬ кубиками на экране). А через толстую железку или клетку Фарадея радиоизлучение вобще не проходит(давится на КЗ). С последней могёт поэкспериментировать ну почти каждый. Ибо бытовая клетка Фарадея - это корпус обычной микроволновки. Инженерная задача там - давить около киловатта(!) мощности СВЧ, летающей в шкафу, которая собственно и греет. Ложим туда сотовый телефон или Wi-Fi-роутер. Закрываем крышечку. И смотрим, что девайс покажет про уровень сигнала базы. А потом долго чешем репу над результатами эксперимента. Включать микроволновку при этом не рекомендую. 5 секунд выдержки(времени поджига магнитрона) обычно достаточно, шоб ни один ремонтник Вам такой девайс уже никогда больше не восстановил, и даже на запчасти не смог использовать. А литиевые аккумы такую шутку ещё и оч-чень сильно не понимают и красиво жахают...